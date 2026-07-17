Tập đoàn C.P. mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy chế biến sâu và xuất khẩu





Từ ngày 9 - 11.7, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.), dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã gặp, trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác tại Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo Tập đoàn C.P. làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tại Hà Nội ngày 10.7.2026 ẢNH: TÙNG ĐINH

Tại các buổi làm việc, ông Soopakij Chearavanont bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tập đoàn C.P. trong hơn 30 năm qua.

Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn C.P. chia sẻ mong muốn tiếp tục đầu tư, phát triển lâu dài tại Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi AI (trí tuệ nhân tạo), thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - thực phẩm bền vững, thân thiện với môi trường.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 10.7.2026 ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Mở rộng chế biến sâu, tăng năng lực xuất khẩu

"Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, đưa Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn trở thành cứ điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế", ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. chia sẻ.

Trao đổi về kế hoạch phát triển tại Việt Nam, ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng quản trị CPF, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết chế biến sâu và xuất khẩu là một trong những trọng tâm đầu tư của Tập đoàn C.P. trong thời gian tới. Trong đó, các kế hoạch mở rộng công suất chế biến gia cầm, đầu tư nhà máy mới và hoàn thiện chuỗi giết mổ sạch được xem là những hướng triển khai cụ thể tại Việt Nam.

Ông Montri Suwanposri (giữa), Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ về định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Trong lĩnh vực gia cầm, Tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước tại Đồng Nai hiện vận hành với công nghệ hiện đại, đạt công suất khoảng 1 triệu con mỗi tuần phục vụ xuất khẩu. Trên cơ sở hiệu quả hoạt động của dự án, Tập đoàn C.P. có kế hoạch đầu tư bổ sung 200 triệu USD nhằm nâng công suất nhà máy lên 2 triệu con mỗi tuần.

Bên cạnh đó, Tập đoàn C.P. cũng dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD để xây dựng một nhà máy chế biến mới tại Phú Thọ, với công suất 1 triệu con mỗi tuần. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung năng lực chế biến tại khu vực phía Bắc, mở rộng nguồn cung sản phẩm chế biến và hỗ trợ mục tiêu nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp - thực phẩm.

Trong lĩnh vực chế biến thịt heo, C.P. Việt Nam đã đưa vào vận hành 5 nhà máy giết mổ trên cả nước. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư thêm 100 triệu USD để hoàn thiện chuỗi giết mổ heo sạch, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, C.P. Việt Nam có nền tảng để triển khai đồng bộ từ con giống, an toàn sinh học, chế biến đến truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra, qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế về thực phẩm an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Ứng dụng công nghệ, nâng giá trị chuỗi nông nghiệp - thực phẩm

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Tập đoàn C.P. tiếp tục xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, định hướng mở rộng đầu tư vào các khâu có giá trị gia tăng cao, tăng cường chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất phục vụ thị trường trong nước xuất khẩu, qua đó góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.

Quy trình chế biến hiện đại là một trong những trọng tâm đầu tư của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam

Tại Việt Nam, C.P. Việt Nam cũng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản lý sản xuất chăn nuôi. Các giải pháp này hướng tới chuẩn hóa dữ liệu vận hành, tăng khả năng giám sát, phân tích, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn chuỗi. C.P. Việt Nam cũng đặt mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, gắn với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và quản trị phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua giảm sử dụng vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng, tái chế và quản lý tài nguyên hiệu quả.