Tập đoàn của Bầu Hiển hợp tác vốn, bắt tay VDB cho loạt dự án chiến lược

Đại diện T&T Group và Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Huy động nguồn lực cho các dự án chiến lược

Chiều 28.7, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký kết Thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án hạ tầng giao thông; năng lượng; hạ tầng khu công nghiệp, logistics; nông nghiệp và công nghiệp phù hợp danh mục và các điều kiện vay vốn theo quy định của VDB.

Tổng mức vốn cung ứng theo nhu cầu của T&T Group, đảm bảo nằm trong hạn mức giới hạn Tín dụng của VDB. Nhu cầu vay vốn thực tế sẽ được T&T thông báo cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam sau khi các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Mức vốn tối thiểu chủ đầu tư tham gia dự án khi vay vốn Tín dụng đầu tư là 20% tổng vốn đầu tư của từng dự án (không bao gồm vốn lưu động). Mức cụ thể do VDB xem xét quyết định phù hợp với tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án.

Riêng đối với trường hợp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án (không bao gồm vốn nhà nước quy định tại Điều 70 và Điều 72 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và vốn lưu động), mức cụ thể do VDB xem xét quyết định phù hợp với tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án.

Lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, thời gian ân hạn, tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và các nội dung khác được thực hiện theo quy định của VDB và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ ký kết, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển đánh giá, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Với vai trò là ngân hàng chính sách của Nhà nước, VDB đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp, địa phương và các chủ đầu tư triển khai nhiều công trình có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 33 năm phát triển, T&T Group đã triển khai nhiều dự án lớn trên cả nước. Cũng như nhiều doanh nghiệp tư nhân khác, T&T Group luôn mong muốn có sự đồng hành của các định chế tài chính, đặc biệt là các tổ chức tài chính Nhà nước. Việc có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua VDB sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm tập trung nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư, triển khai các dự án theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Người đứng đầu T&T Group cho rằng Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước của Bộ Chính trị đã mở ra một giai đoạn mới trong huy động nguồn lực cho phát triển, khi nguồn vốn của Nhà nước không chỉ mở thêm kênh vốn trung và dài hạn mà còn góp phần kiến tạo động lực phát triển, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân, trong đó có T&T Group, tham gia đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, hạ tầng khu công nghiệp và nông nghiệp.

"T&T Group cam kết sử dụng hiệu quả, an toàn và đúng mục đích nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; đồng thời mong muốn VDB tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và giám sát trong quá trình triển khai các dự án, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư và tạo ra những công trình bền vững cho đất nước và các địa phương", Chủ tịch Điều hành T&T Group nhấn mạnh.

Đánh giá T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có uy tín tại Việt Nam, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho biết VDB kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các hợp đồng tín dụng đối với những dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Hệ sinh thái đầu tư đa ngành tạo nền tảng cho hợp tác dài hạn

Sau hơn 30 năm phát triển, T&T Group đã xây dựng danh mục đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng công nghiệp và năng lượng. Đây đều là những lĩnh vực giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng và có yêu cầu cao về năng lực triển khai cũng như nguồn lực tài chính dài hạn. Chính quy mô và tính chất của danh mục đầu tư này là nền tảng để T&T Group mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, trong đó có Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trong đó, hạ tầng giao thông là lĩnh vực nổi bật với nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai từ đường bộ đến hàng không. Điển hình, Cảng hàng không Quảng Trị là dự án cảng hàng không thứ hai của cả nước được triển khai theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Mới đây, dự án được điều chỉnh quy hoạch từ cấp 4C lên 4E, cho phép khai thác tàu bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, mở rộng dư địa phát triển trong dài hạn.

Phối cảnh cảng hàng không Quảng Trị

Bên cạnh đó là dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và dự án thành phần 3 Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Các dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện các hành lang kết nối, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Ngoài ra, T&T Group cũng đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án BOT, PPP khác trên cả nước, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2027.

Song song với hạ tầng giao thông, T&T Group cũng phát triển logistics và hạ tầng công nghiệp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ sản xuất và chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực logistics, T&T Group hợp tác cùng đối tác Singapore phát triển Việt Nam SuperPort - siêu cảng đầu tiên thuộc Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Dự án đang triển khai giai đoạn 1, được quy hoạch như một trung tâm logistics đa phương thức trên hành lang kinh tế Trung Quốc - Việt Nam - ASEAN, kết nối đồng bộ đường bộ, đường sắt, cảng biển và hàng không. Trong dài hạn, hạ tầng này được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất công nghệ cao, trong đó có lĩnh vực bán dẫn và điện tử, vốn đòi hỏi chuỗi cung ứng có tính kết nối, tốc độ và độ tin cậy cao.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Trong lĩnh vực hạ tầng Khu công nghiệp, T&T Group phát triển loạt dự án như Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (Hà Nội), Khu công nghiệp Vàm Cống (An Giang)... Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian sản xuất và tăng khả năng thu hút đầu tư tại các địa phương.

Năng lượng là lĩnh vực thể hiện rõ hiệu quả của định hướng đầu tư dài hạn mà T&T Group theo đuổi trong nhiều năm qua. Tập đoàn hiện vận hành và đầu tư các dự án với tổng công suất gần 2.900 MW, đồng thời phát triển danh mục khoảng 14.000 MW năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng sạch khác.

Những cánh quạt gió mang dấu ấn T&T tại đất bạn Lào

Một trong những dấu mốc nổi bật là Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2025 chỉ sau 14 tháng thi công. Mỗi năm, dự án cung cấp tới 0,9 tỉ kWh điện về Việt Nam thông qua tuyến truyền tải 220 kV riêng; từ đó tạo nguồn doanh thu ổn định và từng bước hình thành nền tảng tài chính bền vững để Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng sạch trong giai đoạn tiếp theo.

Với mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất 25 - 30 GW, trở thành một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam, T&T Group kiên định theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, đồng hành cùng quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Tổng thể, danh mục dự án này vừa góp phần tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương, vừa đặt ra yêu cầu huy động các nguồn lực tài chính trung và dài hạn phù hợp với chu kỳ đầu tư. Do đó, việc thiết lập cơ chế hợp tác với VDB không chỉ mở thêm một kênh tiếp cận nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án đủ điều kiện, mà còn phản ánh xu hướng đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phục vụ danh mục đầu tư dài hạn của T&T Group. Đây cũng là bước khởi đầu cho cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp tư nhân và định chế tài chính phát triển của Nhà nước trong huy động nguồn lực cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên.