Tập đoàn Dai-ichi Life - Hành trình 123 năm ‘Tất cả vì con người’

Vị thế toàn cầu & Sức mạnh tài chính vượt trội

Được dẫn dắt bởi người sáng lập - Ông Tsuneta Yano, Tập đoàn Dai-ichi Life đã đặt những bước chân đầu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Nhật Bản từ năm 1902 với triết lý nhân văn ‘Thinking People First - Tất cả vì con người’. Suốt hơn một thế kỷ, trong những thời khắc lịch sử đầy thách thức từ thảm họa động đất Great Kanto, Chiến tranh Thế giới thứ II hay khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Dai-ichi Life vẫn giữ vững cam kết trở thành điểm tựa vững chắc cho khách hàng và gia đình bằng sự tận tâm, chính trực và tinh thần phục vụ từ trái tim - Omotenashi

Từ Nhật Bản, Dai-ichi Life đã đặt chân đến các thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam, Ấn Độ, Úc, Indonesia, Campuchia, Myanmar, New Zealand và Mỹ, với trụ sở khu vực tại Singapore và New York. Sự mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế này không chỉ là dấu ấn địa lý mà còn là minh chứng cho tầm nhìn toàn cầu và tiềm lực tài chính vững mạnh của Tập đoàn. Tính đến 31.3.2025, tổng giá trị tài sản của Dai-ichi Life lên đến 465 tỷ đô la Mỹ và doanh thu phí bảo hiểm đạt 45 tỷ đô la Mỹ, giữ vị trí Top 2 về tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Nhật Bản.

Tập đoàn Dai-ichi Life tại Nhật Bản

‘Dai-ichi’ - nghĩa là ‘Số Một’ hay ‘Hàng đầu’ trong tiếng Nhật - cũng chính là nguồn cảm hứng cho các Giá trị cốt lõi của Tập đoàn Dai-ichi Life: ‘Chúng tôi quan tâm’ (We care), ‘Chúng tôi kinh doanh chính trực’ (We do what's right), và ‘Chúng tôi đổi mới’ (We innovate) trên hành trình trở thành người bạn đồng hành trọn đời, hướng đến xây dựng tương lai an tâm và tươi sáng hơn cho hàng triệu khách hàng và gia đình tại Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới trong 123 năm hoạt động.

Hành trình hơn 18 năm tại Việt Nam: Từ khởi đầu đến dẫn đầu

Việt Nam, mảnh đất hình chữ S giàu tiềm năng, là điểm đến đầu tiên của Tập đoàn Dai-ichi Life trên thị trường quốc tế từ tháng 1.2007.

Trong hơn 18 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam, từ một ‘tân binh’ trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, đã vươn lên và giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường với những thành quả ấn tượng: doanh thu phí bảo hiểm tăng 52 lần, tổng vốn đầu tư tăng 53 lần, tổng giá trị tài sản tăng 105 lần, và số lượng khách hàng tăng 15 lần. Công ty tự hào đạt cột mốc phục vụ hơn 5 triệu khách hàng vào tháng 2.2025, thông qua đội ngũ gần 1.900 nhân viên và hơn 98.000 đại lý chuyên nghiệp tại gần 250 văn phòng trên toàn quốc.

Tính đến hết tháng 8 năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh khả quan: Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt gần 12.000 tỷ đồng; Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 1.900 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng; Đóng góp ngân sách Nhà nước hơn 550 tỷ đồng; Chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.400 tỷ đồng cho gần 245.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả hơn 27.700 tỷ đồng trong gần 18 năm qua.

Với sứ mệnh ‘Vì tương lai an tâm hạnh phúc của người dân Việt’, Dai-ichi Life Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, luôn nỗ lực thực hiện cam kết mang đến bốn giá trị trải nghiệm: bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe và kết nối yêu thương cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình.

Song song đó, cam kết tuân thủ pháp luật, kinh doanh chính trực, minh bạch và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giám sát đội ngũ kinh doanh là kim chỉ nam của Dai-ichi Life Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và tiên phong đổi mới sản phẩm.

Trước những cơ hội và thách thức của thị trường, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, chuyển đổi số hóa toàn diện, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến sản phẩm để tối ưu hóa trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, hiện thực hóa triết lý ‘Khách hàng là trên hết’.

Mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng

Song hành cùng nỗ lực kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp thông qua nhiều dự án và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỷ đồng, xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, mang đến những thay đổi tích cực và cuộc sống tốt đẹp hơn cho 288.000 người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng vào tháng 7.2025

Với những nỗ lực không ngừng và đóng góp tích cực cho ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng cùng sự phát triển cho nền kinh tế nói chung, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh qua các giải thưởng uy tín: ‘Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025’ trong 10 năm liên tiếp (2016-2025); ‘Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025’; ‘Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025’; Giải thưởng Rồng Vàng 2025 ‘Doanh nghiệp Chuyển đổi Số Tiêu biểu’; ‘Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2024’; ‘Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2024’…

Hướng đến tương lai, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết trở thành người bạn đồng hành ‘Gắn bó dài lâu’, vì một tương lai an tâm, tươi sáng và hạnh phúc cho khách hàng, gia đình, đối tác và cộng đồng, thông qua các giải pháp bảo vệ & đầu tư tài chính, chăm sóc sức khỏe ưu việt và hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường thiết thực.