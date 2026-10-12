Tập đoàn Daiichi Life - 124 năm tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai

Bản lĩnh tiên phong và những quyết định lịch sử

Trải qua 124 năm hình thành và phát triển (15.9.1902 - 15.9.2026), Tập đoàn Daiichi Life không ngừng đổi mới để thích ứng với những chuyển biến của thời đại và mang đến các giá trị thiết thực cho nhiều thế hệ khách hàng và gia đình trên toàn thế giới. Chính tinh thần "Suy nghĩ khác biệt", sẵn sàng đón nhận thay đổi và thử thách đã tạo nên vị thế vững vàng của Daiichi Life suốt hơn một thế kỷ qua.

Dấu mốc minh chứng cho tinh thần đổi mới của Daiichi Life chính là việc chuyển đổi từ mô hình Công ty tương hỗ sang Công ty cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2010, và chuyển sang cơ cấu Công ty cổ phần (Holding Company) vào năm 2016.

Quá trình tái cấu trúc một tổ chức có bề dài lịch sử hơn một thế kỷ là quyết định không hề dễ dàng với những thay đổi to lớn trong cách thức quản trị của Tập đoàn. Tuy nhiên, thay vì chọn lối đi an toàn với những cách làm quen thuộc, những thế hệ đi trước của Tập đoàn Daiichi Life đã chủ động đón đầu thay đổi, hướng đến tương lai.

Tầm nhìn 2030: Chinh phục vị thế toàn cầu với tư duy "Think Differently!!" (Suy nghĩ khác biệt)

Trước những dịch chuyển của thời đại, Daiichi Life đã tái định nghĩa Mục đích của Tập đoàn: "Đồng hành cùng bạn kiến tạo một tương lai an tâm và tươi sáng hơn". Đồng thời, đổi mới bộ nhận diện thương hiệu dưới tên gọi thống nhất "Daiichi Life" kể từ ngày 1.4.2026 nhằm thể hiện khát vọng vượt qua khuôn khổ truyền thống của ngành bảo hiểm nhân thọ, mang lại nhiều giá trị mới và mở thêm những cơ hội tiềm năng trong cuộc sống của mỗi người, hướng đến mục tiêu trở thành "Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu trên toàn cầu" và "Doanh nghiệp tiên phong kiến tạo tương lai của ngành bảo hiểm Nhật Bản" vào năm 2030.

Để hiện thực hóa khát vọng này, bên cạnh việc phát huy các thế mạnh sẵn có, Tập đoàn Daiichi Life sẽ tập trung đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) - công cụ cốt lõi đang tái định hình cách thức mang lại giá trị cho khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành của mỗi doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên số đó, tư duy "Think Differently!!" (Suy nghĩ khác biệt) trở thành kim chỉ nam thôi thúc Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ Daiichi Life sẵn sàng phá vỡ lối mòn và không ngừng đón nhận thử thách để xây dựng một Tập đoàn Daiichi Life thống nhất, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Bệ phóng cho cột mốc 20 năm tại Việt Nam

Trong chiến lược toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, Daiichi Life Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Với hơn 5,2 triệu khách hàng, Daiichi Life Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, mà còn từng bước chuyển mình để trở thành đối tác cung cấp giải pháp tài chính và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân Việt.

Trước kỳ vọng ngày càng cao về tính minh bạch, chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng, Daiichi Life Việt Nam tiếp tục kế thừa tư duy "Think Differently!!" (Suy nghĩ khác biệt), tiên phong đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh số hóa để mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng, đồng thời, chào đón kỷ niệm cột mốc ý nghĩa: 20 năm ngày thành lập Daiichi Life Việt Nam (18.1.2007 - 18.1.2027).

Nhìn lại hành trình 124 năm tự hào, mỗi cột mốc của Daiichi Life trên toàn cầu hay từng bước đi vững chắc của Daiichi Life Việt Nam trong gần 20 năm qua đều được tạo nên bởi những thế hệ dám suy nghĩ khác biệt, đưa ra những quyết định táo bạo và sẵn sàng đón nhận thử thách, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh "Đồng hành cùng bạn xây dựng tương lai an tâm và tươi sáng hơn" cho hàng triệu khách hàng và gia đình, đối tác cùng cộng đồng, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến người dân tại Việt Nam.