Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng khởi công cây cầu thứ 350 tại Cần Thơ

Theo đó, với cột mốc cầu Hy Vọng số 350, Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng là những doanh nghiệp và tổ chức đã đóng góp, kêu gọi xây dựng được nhiều cây cầu nhất tại Việt Nam từ năm 2018 tới nay.

Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng chung tay hoàn thành cột mốc xây 350 cây cầu tại ĐBSCL CTV

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Nâng bước em tới trường” do Quỹ Hy Vọng phát động từ năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn khi đi học cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa của đồng bằng sông Cửu Long. Các cây cầu sẽ thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Năm 2023, chương trình “Nâng bước em tới trường” đặt mục tiêu xây mới 100 công trình dành cho bà con đồng bằng sông Cửu Long và tính tới hôm nay đã vượt mục tiêu đề ra. Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 tỉ đồng đến từ địa phương, Quỹ Hy Vọng và Tập đoàn FPT cùng đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Cần Thơ là địa phương đặc biệt, nơi chúng tôi đặt các cột mốc quan trọng trong dự án này như: Cầu Hy Vọng số 1, 50, 100, 150, 200, 250 và hôm nay là 350 - con số đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập của Tập đoàn FPT. Lý do chúng tôi chọn Cần Thơ là thành phố rất rộng, người dân, trẻ em nhiều vùng còn gặp khó khăn khi lưu thông do hệ thống kênh, rạch chằng chịt. Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ của FPT, bà con sẽ có con đường giao thương thuận lợi hơn, các em nhỏ được đến trường an toàn, từ đó viết tiếp ước mơ, hoài bão của mình, góp phần trở thành những công dân có ích, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh”.

Cũng trong ngày 19.12, Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng trao 3 thư viện điện tử cho trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 ở huyện Phong Điền, và Tiểu học Trung Thạnh 2, huyện Cờ Đỏ. Mỗi thư viện điện tử gồm 15 máy tính bảng và tai nghe, các tài khoản học Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh.

Trong đó, thiết bị máy tính bảng có ưu điểm gọn, nhẹ nên dễ dàng bố trí, sắp đặt trong không gian thư viện còn hạn chế của hầu hết các trường Tiểu học còn khó khăn. Cài sẵn trong các thiết bị là ứng dụng học tập dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5, được xây dựng và thiết kế giúp học sinh và giáo viên tương tác hai chiều, với nhiều dạng học liệu. Lộ trình học tập trong các thiết bị được xây dựng theo Sách giáo khoa cải cách mới nhất, đa dạng hình thức học tập, vui chơi giúp các em nâng cao động lực học tập.