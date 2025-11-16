Tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt: Hành trình kiến tạo hệ sinh thái giáo dục tư thục chuẩn quốc tế

Với hành trình hơn hai thập kỷ phát triển, Nam Việt không chỉ khẳng định vị thế trong ngành giáo dục mà còn góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh ưu tú, bản lĩnh và giàu khát vọng.

Từ một trung tâm bồi dưỡng đến hệ thống giáo dục toàn diện

Khởi nguồn từ Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và luyện thi đại học 60 An Sương do doanh nhân, tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc sáng lập năm 1997, Nam Việt đã trải qua nhiều bước chuyển mình quan trọng. Bước ngoặt lớn nhất đến vào tháng 1.2007, khi Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt chính thức thành lập, mở ra một hành trình phát triển bài bản, chuyên nghiệp và đầy khát vọng.

Từ một cơ sở đào tạo đơn lẻ, Nam Việt đã phát triển thành hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến THPT, với triết lý giáo dục đề cao tính thực tiễn, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Mỗi cơ sở không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian nuôi dưỡng tri thức, ươm mầm tài năng.

Lãnh đạo Tập đoàn vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Truyền thông Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt

Mở rộng quy mô - Xây dựng đội ngũ - Khẳng định vị thế

Tính đến năm 2023, Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt đã xây dựng 10 cơ sở trường học tại TP.HCM, phục vụ hơn 5.000 học sinh mỗi năm. Các cơ sở được đầu tư bài bản, hiện đại, từ phòng học tiện nghi, thư viện phong phú đến khu thể chất rộng rãi và nhà ăn đảm bảo dinh dưỡng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hơn 400 người, hoạt động theo triết lý “Năng động - Sáng tạo - Chuẩn quốc tế”.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng giảng dạy, Nam Việt còn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giáo viên. Trong năm học 2024 - 2025, Tập đoàn có 5 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận và 1 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố, là những tấm gương sáng trong công tác chuyên môn và chăm sóc học sinh.

Thành tích nổi bật - minh chứng cho chất lượng

Vinh danh học sinh đạt thủ khoa tốt nghiệp khối C1 toàn TP.HCM năm học 2023 - 2024

Học sinh Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt liên tục gặt hái những thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Các em đã đạt giải cao trong các môn học như: Toán, Tiếng Anh, Tin học, cũng như các cuộc thi năng khiếu, kỹ năng sống và nghệ thuật. Tiêu biểu là những giải thưởng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, sân chơi trí tuệ IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt, Đấu trường Toán học, cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh, sáng tạo nghệ thuật do các cơ quan báo chí và tổ chức giáo dục uy tín tổ chức.

Không chỉ đạt thành tích học thuật, học sinh Nam Việt còn được vinh danh trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện đạo đức, là những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác, tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng và phát triển kỹ năng toàn diện.

Đặc biệt, Nam Việt tự hào với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% trong nhiều năm liền. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường ghi nhận 1 học sinh đạt thủ khoa khối C toàn TP.HCM và 1 học sinh thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Đồng hành cùng cộng đồng - lan tỏa giá trị nhân văn

Không chỉ chú trọng đến giáo dục học thuật, Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện. Dự án “Ươm mầm tương lai” phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính đã nhận nuôi dạy miễn phí 118 học sinh, trong đó có 72 em từ vùng biển đảo và 46 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí đóng góp lên đến 128 tỉ đồng, con số ấn tượng thể hiện tâm huyết và tầm nhìn nhân văn của tập đoàn.

Với những đóng góp nổi bật, Nam Việt đã nhận được nhiều bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP.HCM và các tổ chức đoàn thể khác. Trường cũng được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 và liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền.

Tầm nhìn tương lai - kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu

Học sinh tiểu học Trường Nam Việt

Với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai - Phát triển con người - Phụng sự xã hội”, Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt tiếp tục định hướng xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh và học sinh. Trong tương lai, Nam Việt đặt mục tiêu mở rộng hệ thống ra các tỉnh thành khác, phát triển chương trình liên kết quốc tế, và đào tạo thế hệ trẻ có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hành trình của Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt là minh chứng sống động cho sự kiên trì, tâm huyết và khát vọng đổi mới giáo dục. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, Nam Việt là một đơn vị giáo dục tiên phong, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng nghìn gia đình Việt Nam trên con đường chinh phục tri thức và xây dựng tương lai.