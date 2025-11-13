Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tập đoàn Hòa Phát nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Nguồn: HPG
13/11/2025 17:32 GMT+7

Ngày 12.11.2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Tập đoàn Hòa Phát được vinh danh doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 và top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Tập đoàn Hòa Phát nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Hòa Phát đứng thứ 2 Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025

 Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) theo mô hình của Fortune500, được công bố thường niên từ năm 2007. VNR500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Tiêu chí chính để xếp hạng doanh nghiệp là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, tổng số lao động. Tập đoàn Hòa Phát có 18 năm liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng.

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỉ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỉ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỉ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hòa Phát nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép cuộn cán nóng (HRC), giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép. Tập đoàn cũng duy trì vị thế, thị phần trong nhóm dẫn đầu về trứng gà sạch, heo thương phẩm, bò Úc cung cấp ra thị trường.

Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới, từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép HRC và thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Trong năm 2025, Hòa Phát cũng có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 4 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, Top 50 DN kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Vật liệu xây dựng…

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỉ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi…

Danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 xem tại đây


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
