Tập đoàn Hoàn Mỹ hỗ trợ tầm soát ung thư vú vì sức khỏe cộng đồng

Với thông điệp "Tầm soát ung thư vú hôm nay: Vì bạn của ngày mai", Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ khuyến khích phụ nữ tầm soát ung thư vú định kỳ, từ đó phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

T ầ m soát s ớ m: Chìa khóa giúp đ i ề u tr ị ung th ư vú hi ệ u qu ả và ti ế t ki ệ m

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú ngày càng tăng cao, nhất là ở các nước đang phát triển. Theo thống kê từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư vú cũng là loại ung thư phổ biến bậc nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới được ghi nhận trong một năm, chiếm tỉ lệ 28,9%.

Ở giai đoạn sớm, bệnh không có dấu hiệu rõ ràng và chủ yếu được phát hiện qua tầm soát. Đáng chú ý, độ tuổi mắc bệnh ung thư vú ngày càng trẻ hóa, tuy nhiên, nhiều phụ nữ vì e ngại mà trì hoãn việc khám tầm soát. Nếu được phát hiện sớm, ung thư vú hoàn toàn có thể được kiểm soát với tỷ lệ sống còn lên đến hơn 90%.

Tầm soát định kỳ chính là "lá chắn" cần thiết để bảo vệ và gia tăng hiệu quả điều trị, giảm bớt gánh nặng cho người mắc bệnh ung thư vú.

"Đồng hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ nói riêng và sứ mệnh nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân Việt Nam nói chung, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ không ngừng nỗ lực để mang đến những giải pháp tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Hoàn Mỹ còn tiên phong xây dựng các Trung tâm xuất sắc nhằm cung cấp các giải pháp chăm sóc chuyên sâu đối với những bệnh lý phức tạp về Ung thư, (trong đó có Ung thư vú), Gan, Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Thẩm mỹ, v.v. Với sự hỗ trợ chuyên môn của những chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, người bệnh có thể yên tâm điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp ngay tại trong nước mà không phải di chuyển ra nước ngoài" - ThS-BS Dilshaad Ali Bin Abas Ali, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ.

Tầm soát ung thư vú được thực hiện bằng các phương pháp như khám lâm sàng, siêu âm màu tuyến vú, chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú) hoặc MRI với thuốc cản từ thế hệ mới, giúp bác sĩ phát hiện, sàng lọc và đánh giá chính xác những tổn thương ở tuyến vú.

Hiện Hoàn Mỹ đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại để tầm soát và chẩn đoán đầy đủ các bệnh lý về tuyến vú như: ứng dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero giúp phát hiện nhanh, chính xác những tổn thương; siêu âm doppler tuyến vú, chụp nhũ ảnh, chụp cộng hưởng từ tuyến vú, sinh thiết lõi,… giúp tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác và chăm sóc sức khỏe dài lâu.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát hiện chính xác các tổn thương ở tuyến vú

Bên cạnh việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ung thư vú, tâm lý của phụ nữ mắc ung thư vú còn được đội ngũ y bác sĩ của hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ quan tâm. Do đó, trước khi tiến hành điều trị đối với các trường hợp có chỉ định đoạn nhũ, các bác sĩ luôn tư vấn và lên kế hoạch cho quá trình phẫu thuật tái tạo vú nhằm xóa bỏ mặc cảm khiếm khuyết cơ thể.

Hướng đến chăm sóc sức khỏe nữ giới, đặc biệt trước nguy cơ mắc ung thư vú, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ khuyến khích phụ nữ thực hiện tầm soát sớm thông qua chương trình hỗ trợ chi phí các gói tầm soát đến hết 31.12.2024:

Gói t ầ m soát ung th ư v ú c ơ bả n - Giả m 40% giá tr ị gói khám

Gói kiểm tra ung thư vú toàn diện - Giảm 25% giá trị gói khám

Gói đánh giá chuyên sâu ung thư vú - Giảm 15% giá trị gói khám

Gói tầm soát ung thư cổ tử cung - Giảm 20% giá trị gói khám

Số lượng, danh mục và giá của gói khám sẽ tùy thuộc vào từng bệnh viện/phòng khám.

Danh sách bệnh viện và thông tin gói khám, vui lòng tham khảo tại ĐÂY.

