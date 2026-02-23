Tập đoàn KDI khai xuân 2026-Cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

Trong không khí rộn ràng đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tập đoàn KDI và Công ty cổ phần Vega City vinh dự đón tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc tết và làm việc đầu năm.

Đoàn do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đến thăm, chúc tết và làm việc đầu năm tại Công ty cổ phần Vega City ẢNH: KDI

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Vinh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KDI, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vega City, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định doanh nghiệp lựa chọn Nha Trang, Khánh Hòa là địa bàn đầu tư chiến lược, lâu dài, với định hướng góp phần nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, đáng sống và bền vững.

Ông Nguyễn Thế Vinh (chính giữa, hàng trái) chia sẻ các định hướng chiến lược trong năm mới cùng Ban lãnh đạo tỉnh, khẳng định Nha Trang, Khánh Hòa là địa bàn đầu tư chiến lược, lâu dài của của doanh nghiệp

Cụ thể, hai dự án trọng điểm Champarama Resort & Spa và Vega City Nha Trang (với tên thương mại chung là Libera Nha Trang) đang được triển khai đúng tiến độ, từng bước hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - văn hóa mang tính biểu tượng bên vịnh Nha Trang. Năm 2025, Vega City đạt doanh thu 1.015 tỉ đồng; tổng tài sản 11.783 tỉ đồng; nộp ngân sách 940 tỉ đồng; đón gần 84.000 lượt khách lưu trú; thu nhập bình quân người lao động đạt 26 triệu đồng/người/tháng, những con số thể hiện cam kết đầu tư thực chất và đóng góp ổn định cho địa phương.

Trong dịp tết Nguyên đán, dự án Libera Nha Trang thu hút hơn 20.000 lượt khách tham gia các hoạt động vui xuân. Chuỗi lễ hội liên tục diễn ra không chỉ tái hiện những sắc màu văn hóa truyền thống rực rỡ, mà còn quảng bá hình ảnh của một điểm đến sôi động quanh năm giữa miền đất Tiên vịnh Ngọc và góp phần gia tăng sức hút cho đô thị biển ngay từ những ngày đầu năm.

Dự án Libera Nha Trang thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan vui Xuân Bính Ngọ

Nhà hát Đó tại Libera Nha Trang đã khẳng định vị thế là tâm điểm văn hóa - nghệ thuật của dự án khi thu hút hàng ngàn du khách tham quan và trải nghiệm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Bắt đầu đón khách xuyên suốt từ mùng 2 tết với tần suất lên đến 3 suất diễn/ngày, hai chương trình "Rối Mơ" và "Chum" đã ghi nhận những kết quả ấn tượng về số lượng quý khán giả. Cụ thể, Rối Mơ chính thức "cháy vé" toàn bộ các hạng ghế ngay từ Mùng 2. Suốt tuần diễn tết, tỷ lệ lấp đầy luôn duy trì trên 80%. Chum Show dù mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 50%. Tổng lượng khách xem show vượt 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà hát Đó khẳng định vị thế là tâm điểm văn hóa - nghệ thuật của dự án khi thu hút hàng ngàn du khách tham quan và trải nghiệm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản - du lịch, các đơn vị thành viên khác của Tập đoàn cũng triển khai hoạt động khai xuân đồng bộ trên nhiều địa bàn.

Trong lĩnh vực giáo dục, KDI & KDC Education tổ chức các chương trình gặp mặt đầu năm trong không khí gắn kết. Bước sang năm 2026, KDI & KDC Education tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hữu và phát triển sản phẩm mới, khẳng định vị thế tiên phong trong giáo dục STEM và kỹ năng công dân số tại Việt Nam. Đồng thời, đặt mục tiêu tiếp tục hợp tác và đóng góp gia tăng giá trị cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn thông qua các dự án đang và sẽ thực hiện trong năm nay. Đặc biệt, STEM TOWN - Trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ - chính thức khai xuân từ mùng 4 tết, đón những "vị khách xông đất" đầu tiên là các em nhỏ và phụ huynh với nụ cười háo hức, mở ra một năm sáng tạo và truyền cảm hứng.

STEM TOWN - Trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ - chính thức khai xuân từ mùng 4 Tết đón các em nhỏ và phụ huynh với nụ cười háo hức, mở ra một năm sáng tạo và truyền cảm hứng

Tại Đắk Lắk, KDA Green Farm cũng tổ chức chương trình gặp mặt đầu năm đầy hứng khởi khi ban lãnh đạo trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên tại các nông trường và nhà xưởng. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn thể hiện sự quan tâm sát sao, xây dựng tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị.

Ban lãnh đạo KDA Green Farm trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên tại các nông trường và nhà xưởng

Những hoạt động khai xuân đồng loạt tại các công ty thành viên là minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần quyết tâm cùng những nỗ lực của Tập đoàn trong năm, hướng đến không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực.

Khởi đầu bằng khí thế rộn ràng và những tín hiệu tích cực từ thị trường, Tập đoàn KDI bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng bứt phá, cam kết xây dựng một doanh nghiệp đáng tin cậy với đối tác, đáng tự hào với người lao động, và đáng để khách hàng lựa chọn gắn bó lâu dài.