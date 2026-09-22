Tập đoàn Khánh Vĩnh đồng hành cùng học sinh, sinh viên vượt khó tại Khánh Hòa

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khánh Vĩnh, trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động này tiếp nối chuỗi chương trình vì giáo dục và cộng đồng mà Tập đoàn Khánh Vĩnh đang bền bỉ triển khai, gắn kết chặt chẽ trách nhiệm xã hội với những nhu cầu thiết thực tại địa phương. Đối với nhiều học sinh, sinh viên nghèo, gánh nặng chi phí học tập và sinh hoạt thường là rào cản lớn trên hành trình tìm kiếm con chữ. Nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp các em an tâm duy trì việc học, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Tập đoàn Khánh Vĩnh đối với công tác khuyến học, khuyến tài, nơi giáo dục luôn được định vị là khoản đầu tư dài hạn và ý nghĩa nhất cho con người.

Tập đoàn Khánh Vĩnh cùng các đơn vị ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KVG

Trước đó, tinh thần đồng hành cùng giáo dục vùng cao đã được tập đoàn cụ thể hóa bằng hành động thiết thực vào sáng ngày 7.9.2026, thông qua chương trình trao tặng máy vi tính cho học sinh điểm Trường Hành Rạc, thuộc Trường tiểu học Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa). Đồng hành cùng đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2026 – Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như trong dự án thiện nguyện "Digital Wings", Tập đoàn Khánh Vĩnh mong muốn đưa công nghệ đến gần hơn với trẻ em ở những vùng khó khăn.

Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2025 trao tặng Trường tiểu học Bác Ái Tây 10 máy vi tính từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Khánh Vĩnh ẢNH: KVG

Tại điểm Trường Hành Rạc với 97 học sinh phần lớn là con em đồng bào Raglai, những bộ máy tính được đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn kiểm tra, cài đặt chu đáo trước khi bàn giao, đã bổ sung trang thiết bị học tập quý giá, giúp các em nhỏ sớm làm quen với công nghệ số, tiếp cận nguồn học liệu trực tuyến phong phú và từng bước mở rộng chân trời tri thức.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khánh Vĩnh, trao tặng 100 suất thực tập có lương tại tập đoàn v

Không chỉ dừng lại ở các hỗ trợ vật chất ban đầu cho học sinh phổ thông, Tập đoàn Khánh Vĩnh còn chủ động mở rộng liên kết với các trường đại học để xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài cho thế hệ trẻ. Cụ thể, vào ngày 18.9.2026, tại lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với Trường đại học Nha Trang, tập đoàn đã triển khai chương trình học bổng "Tập đoàn Khánh Vĩnh – BUILD THE FUTURE" với tổng giá trị lên tới 1 tỉ đồng. Vận hành theo định hướng khép kín "Học bổng - Đào tạo - Thực tập - Tuyển dụng", chương trình đã nâng tầm hoạt động đồng hành từ việc hỗ trợ chi phí học tập đến trao cơ hội thực tập có lương và ưu tiên tuyển dụng chính thức sau tốt nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường với thực tiễn sản xuất, góp phần nuôi dưỡng và giữ chân nguồn nhân lực kỹ thuật giỏi chuyên môn ngay tại quê nhà.

Tập đoàn Khánh Vĩnh và Trường Kỹ thuật - công nghệ thuộc Trường đại học Nha Trang ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ẢNH: KVG

Từ những chiếc máy vi tính chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo vùng cao, những suất học bổng khuyến học kịp thời, cho đến chuỗi đào tạo nghề nghiệp bài bản, mỗi hành động sẻ chia của Tập đoàn Khánh Vĩnh đều hướng tới sự phát triển hài hòa của cộng đồng. Sự đồng hành kiên trì ấy chính là cầu nối để những ước mơ được tiếp nối, khẳng định cam kết bền bỉ của doanh nghiệp trong việc kiến tạo những giá trị nhân văn và bền vững cho tương lai quê hương Khánh Hòa.