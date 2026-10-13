Tập đoàn KIDO ra mắt 'Hệ sinh thái AIRO', thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, AIRO tiên phong ứng dụng công nghệ AI để hiện thực hóa các giá trị văn hóa số, đưa câu chuyện và bản sắc Việt ra thế giới. Sự nâng cấp toàn diện “Hệ sinh thái AIRO” của KIDO góp phần thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Cụ thể, AIRO chính thức nâng cấp quy mô thành một tổ hợp hoàn chỉnh với 6 khối kinh doanh chiến lược. Cụ thể: Thứ nhất là Khối Phim ngắn & Trung tâm Nội dung (Short Drama Content Hub) - Chuỗi giá trị khép kín từ khai thác tài sản trí tuệ (IP), sản xuất AI đến phân phối toàn cầu. Thứ hai là Show & Concert: Kết hợp cùng Mango TV - một trong những nền tảng video trực tuyến và công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc - tổ chức các chương trình truyền hình, chương trình thực tế hay các show diễn giải trí quy mô lớn với sự tham gia của các gương mặt được săn đón tại thị trường Việt Nam - Trung Quốc & Hàn Quốc. Thứ ba, quản lý mạng lưới tài năng (Talent Management) với việc vận hành mô hình tài năng hai chiều linh hoạt, kết hợp cùng dàn nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng trong nước và quốc tế (Trung Quốc, Hàn Quốc) thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá và thương mại. Thứ tư là đầu tư & sản xuất phim điện ảnh. Thứ năm là thương mại với mục tiêu tập trung khai thác tối đa giá trị thương mại phát sinh từ các IP. Thứ sáu, cung cấp giải pháp Marketing toàn diện bằng công cụ AI cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả chuyển đổi thương mại, bao gồm: sản xuất TVC quảng cáo, phim ngắn (Short Drama), AI Social Video và AI Avatar Livestream...

Tập đoàn KIDO ra mắt Hệ sinh thái AIRO - mô hình Tổ hợp Truyền thông - Giải trí và Thương mại ẢNH: KIDO

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT Công ty AIRO, nhấn mạnh: “Sự bùng nổ của AI và các nền tảng số đang thay đổi toàn bộ thói quen giải trí lẫn hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Trước đây, khi ra mắt AIRO, chúng tôi đặt mục tiêu tiên phong ứng dụng AI vào các hoạt động livestream, sáng tạo nhân vật ảo hay sản xuất các TVC quảng cáo. Ở chặng đường mới này, hệ sinh thái AIRO sẽ mở rộng toàn diện hơn. Chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng AI để làm phim hay tạo kỹ xảo, mà mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ sinh thái truyền thông - giải trí - thương mại toàn diện. Mô hình mới này của AIRO giúp giải phóng tiềm năng của nghệ sĩ tối ưu hóa chi phí sản xuất và biến mỗi nội dung giải trí thành điểm chạm bán hàng hiệu quả. Ở góc độ kinh doanh, đây là một hệ sinh thái có khả năng tự tạo ra doanh thu tái đầu tư liên tục. Vì thế, chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu đưa AIRO chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2030”.