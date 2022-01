Tập đoàn Masan tăng trưởng gần 15% về doanh thu bất chấp Covid-19

Theo báo cáo ước tính, cả năm vừa qua Tập đoàn Masan đạt doanh thu thuần hợp nhất 88.629 tỉ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong đó, The CrownX, nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings) đạt doanh thu thuần 58.000 tỉ đồng, tăng 6,9% so với năm 2020. Riêng WinCommerce đạt doanh thu thuần 30.900 tỉ đồng, ổn định so với cùng kỳ năm 2020 dù có số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 địa điểm so với đầu năm 2020. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong năm qua cũng đã có 388 cửa hàng WinMart+ được khai trương. Với tiến độ này, WinCommerce tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng doanh thu cho năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh thu thuần của Masan MEATLife (MML) năm 2021 tăng trưởng 17,2% so với năm 2020. Đáng chú ý, doanh thu thuần mảng thịt theo hình thức nhượng quyền thương mại của MML đã tăng 71% so với cả năm 2020. Hay công ty Masan High-Tech Materials (MHT) đạt doanh thu thuần 13.564 tỉ đồng trong năm 2021, tăng 86%.





Tính chung, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của Masan năm 2021 tăng 57,7% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỉ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Masan năm 2021 là 8.561 tỉ đồng, tăng 593,8%.

EBITDA của WinCommerce năm 2021 đã cải thiện khi đạt lợi nhuận 1.100 tỉ đồng, tăng cao từ mức lỗ 1.234 tỉ đồng trong năm 2020. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp lãi sau thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm 2021. Điều này giúp WinCommerce có niềm tin vững chắc triển vọng kinh doanh năm 2022. Hay EBITDA của Masan Consumer Holdings đạt 6.845 tỉ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm trước...