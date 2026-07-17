Tập đoàn Nguyễn Hoàng chung tay ‘Đào tạo 10.000 CEO’

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho doanh nhân, nhà quản lý và đội ngũ nhân sự doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là chương trình "Đào tạo 10.000 CEO".

Nội dung đào tạo tập trung vào quản trị hiện đại như CEO Program, MiniMBA, MBA, Executive MBA, Executive Education, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị doanh nghiệp gia đình và chuyển giao thế hệ; đồng thời lồng ghép các nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững.

Hai bên cũng sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, thực tập, tuyển dụng, mentoring, tham quan doanh nghiệp và phát triển sinh viên.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hai bên còn định hướng phối hợp tổ chức các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và kết nối đầu tư dành cho sinh viên, học viên, nhân sự trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.