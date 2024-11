Tập đoàn ô tô Geely tái cấu trúc trước thách thức

Cụ thể, doanh số của công ty này đạt 534.000 xe trong quý vừa qua, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ đó, doanh thu đạt 60,38 tỉ nhân dân tệ (khoảng 8,36 tỉ USD), tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận đạt 2,46 tỉ nhân dân tệ (khoảng 340,5 triệu USD), tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ tháng 1 - 10, tập đoàn này bán được 1,72 triệu xe, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023, và đang trên đà đạt mục tiêu 2 triệu xe trong năm nay.

Mẫu xe điện Lynk & Co (thuộc Geely) tại một triển lãmở Trung Quốc vào cuối năm 2023 Ảnh: Reuters

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, nhưng Geely cùng ngày 14.11 cũng công bố sẽ hợp nhất các thương hiệu Lynk & Co và Zeekr như một phần trong nỗ lực hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuyên bố từ Geely nhấn mạnh việc sáp nhập nhằm "đẩy nhanh sự phối hợp công nghệ giữa hai thương hiệu, hợp lý hóa danh mục sản phẩm và thúc đẩy phát triển tài năng, cuối cùng dẫn đến khối lượng bán hàng toàn cầu lớn hơn".

"Sự hợp nhất này là một biện pháp quan trọng để Geely thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn. Sự phối hợp và tích hợp các thương hiệu hỗ trợ các hoạt động bền vững và tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn có lợi cho doanh số, dịch vụ, doanh thu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cho phép các công ty của chúng tôi cung cấp giá trị và cơ hội lớn hơn cho cả người tiêu dùng và cổ đông toàn cầu", theo ông Eric Li - Chủ tịch của Geely.

Theo tờ Nikkei Asia, động thái sáp nhập trên diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện nội địa và mức thuế cao hơn ở châu Âu. Giống như nhiều hãng xe Trung Quốc khác, Geely đang phải đối mặt với mức thuế cứng rắn hơn sau khi EU tháng trước thông qua việc áp thuế bổ sung từ 17 - 35,3%, ngoài thuế nhập khẩu

ô tô 10% tiêu chuẩn của EU, đối với xe điện Trung Quốc sau một cuộc điều tra chống trợ cấp. Đối với Geely, tổng mức thuế lên tới 28,8%.

Liên quan thị trường ô tô điện, Reuters ngày 13.11 dẫn báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion cho biết doanh số trong tháng 10 của thị trường xe điện toàn cầu, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid có thể cắm sạc (PHEV), tăng 35% so với cùng tháng năm ngoái.