Tập đoàn quốc tế Đông Dương họp báo giới thiệu công nghệ làm đẹp mới

Ngày 10.1 vừa qua, sự kiện họp báo "giới thiệu kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn quốc tế Đông Dương - về ngành làm đẹp" đã được tổ chức tại khách sạn Rex Sài Gòn (quận 1, TP.HCM). Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia da liễu, chủ spa và thẩm mỹ viện trong nước và quốc tế.

Ông Gal Saf, Tham tán - Trưởng phòng kinh tế & Thương mại Israel - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam - tham dự trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội. Bà Diệu Ly, cố vấn thương mại - Phòng kinh tế & Thương mại - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam - trực tiếp có mặt tại khán phòng. Ông Michael - CEO Dermalosophy Israel - tham dự trực tuyến từ đầu cầu Israel. Ông Hoàng Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Đông Dương, bà Hà Dương - Chủ tịch Hoàng Hà Beauty Group, cùng toàn thể quý khách mời, anh em báo chí, phóng viên truyền hình...

Được biết, sau thời gian thành lập và hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp làm đẹp cho các quý đối tác spa và thẩm mỹ viện, Tập đoàn quốc tế Đông Dương đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng trong cả nước. Đây còn là dấu mốc quan trọng minh chứng cho sự phát triển của đơn vị trong suốt thời gian vừa qua.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển chung hiện nay và hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh và uy tín trong lĩnh vực làm đẹp, tập đoàn đã giới thiệu kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, điển hình bằng việc ký kết cung ứng dược mỹ phẩm cao cấp và ứng dụng công nghệ tiên tiến với các đối tác spa và thẩm mỹ viện. Đồng thời kết nối xây dựng hệ sinh thái ngành làm đẹp, cùng đồng hành gắn kết, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Buổi họp báo còn có sự xuất hiện Lê Thuỷ Spa, Mộc Châu Beauty Spa, Thẩm mỹ My Trang, Xirum Beauty Spa, Soha Spa, Linh Sương, Thi Spa, SB' EDERRA CLINICS, Viện Thẩm mỹ Dr. Trung, Thẩm mỹ Thanh Thúy, Lucky Beauty, Mộc Lan Spa, Thẩm mỹ Trà My, Thẩm mỹ Phương Mai, Beauty Up, Spa Thủy, Moon Spa... Các vị khách mời hân hoan chào đón công nghệ làm đẹp mới từ Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Đông Dương - Hoàng Hiệp.