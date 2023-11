Tập đoàn Siemens lãi khủng 8,5 tỉ euro trong năm tài khóa 2023

Siemens Headquarters tại Munich, CHLB Đức

SIEMENS

Một thành tích phá kỷ lục trong lịch sử hoạt động kinh doanh của Siemens là doanh thu cả năm đã tăng 11%, đạt mức cao nhất trong dự báo tăng trưởng của tập đoàn (9 - 11%). Lợi nhuận và lãi ròng từ mảng kinh doanh công nghiệp đều đạt mức kỷ lục mới, đạt 11,4 tỉ euro (so với năm tài khóa 2022 là 10,3 tỉ euro); biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này cũng tăng lên 15,4% (so với năm tài khóa 2022 là 15,1%).



Đơn đặt hàng trong năm tài khóa 2023 tăng 7% đạt 92,3 tỉ euro (so với năm tài khóa 2022 là 89 tỉ euro). Doanh thu trong năm tài khóa 2023 tăng 11% đạt 77,8 tỉ euro (so với năm tài khóa 2022 là 72 tỉ euro).

Dòng tiền tự do của Tập đoàn Siemens đạt mức kỷ lục là 10 tỉ euro (so với năm tài khóa 2022 là 8,2 tỉ euro). Lợi nhuận ròng đạt gần như gấp đôi, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử là 8,5 tỉ euro (so năm tài khóa 2022 là 4,4 tỉ euro).

Nhờ vậy mà các cổ đông cũng được hưởng lợi từ kết quả kinh doanh vượt trội của tập đoàn. Ban Giám sát và Điều hành của tập đoàn đề xuất tăng cổ tức từ 4,25 euro trong năm tài khóa 2022 lên 4,70 euro/cổ phiếu. Giữ phần lớn cổ phần trong công ty niêm yết đại chúng là Siemens Healthineers, Siemens đồng thời là nhà cung cấp công nghệ y tế và dịch vụ y tế số hàng đầu thế giới.

Triển vọng cho năm tài khóa 2024, Siemens dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 4 - 8% trên cơ sở so sánh và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu trước khi hạch toán phân bổ giá mua, không bao gồm khoản đầu tư từ Siemens Energy, trong khoảng từ 10,40 - 11 euro. "Chiến lược của tập đoàn đã mang lại kết quả tốt đẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và phát triển bền vững cho khách hàng của mình" - Ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu của Siemens AG chia sẻ.

Siemens AG (trụ sở tại Berlin và Munich, CHLB Đức) là tập đoàn công nghệ toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và y tế. Tại Việt Nam, Siemens đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước trong 30 năm qua ở nhiều lĩnh vực như năng lượng, y tế, chuyển đổi số, phát triển bền vững. Đặc biệt ở lĩnh vực năng lượng, tập đoàn công nghệ này đã góp phần đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho quốc gia thông qua việc tham gia thực hiện nhiều dự án nhà máy điện trọng điểm sử dụng tua bin khí và nhà máy điện mặt trời lớn nhất nước.