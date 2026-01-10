Tập đoàn TCG mở văn phòng tại TP.HCM

Ông Philipp Mühlbauer phát biểu tại sự kiện khai trương văn phòng ở TP.HCM hôm 8.1 Ảnh: BTC

Sự kiện có sự tham dự của ông Philipp Mühlbauer, đồng CEO TCG, cùng đội ngũ nhân sự quốc tế và Việt Nam. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo sau 20 năm phát triển cho thấy doanh nghiệp này đánh giá cao tiềm năng của thị trường POD trong nước.

Thành lập tại Đức năm 2006, TCG hiện sở hữu 5 nhà máy sản xuất tại châu Âu và Mỹ, với công suất lên tới khoảng 2,5 triệu sản phẩm mỗi ngày, phân phối tới hơn 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thế mạnh của tập đoàn nằm ở khả năng sản xuất quy mô lớn các sản phẩm cá nhân hóa, đáp ứng nhanh nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Theo đại diện TCG, văn phòng tại Việt Nam không chỉ đóng vai trò kết nối, hỗ trợ khách hàng trong nước mà còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu trở thành đối tác đồng hành, giúp người bán POD Việt Nam cải thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu quy trình kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Máy cắt thành phẩm, một sản phẩm của TCG Ảnh: BTC

Trong mô hình POD, người bán không cần tồn kho sản phẩm mà tập trung vào thiết kế, sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng. Khi kết hợp với các đơn vị sản xuất đặt tại thị trường tiêu thụ, mô hình này giúp rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh. Đây cũng là lý do TCG kỳ vọng sự hiện diện tại Việt Nam sẽ góp phần nâng tầm chất lượng chung của ngành POD trong nước.

Việc TCG chính thức mở văn phòng tại TP.HCM được đánh giá là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam. Không chỉ mang theo năng lực sản xuất và kinh nghiệm toàn cầu, bước đi này còn thể hiện cam kết dài hạn của một tập đoàn quốc tế trong việc đồng hành cùng các thương hiệu Việt trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.