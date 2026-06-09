Tập đoàn TH ra mắt Trà không đường TH true TEA

Ngày 8.6.2026, Tập đoàn TH chính thức ra mắt dòng Trà không đường TH true TEA với 2 sản phẩm: Trà xanh tự nhiên không đường và Trà hương đào tự nhiên không đường.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng giảm đường đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, sản phẩm mới của Tập đoàn TH mang đến cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn đồ uống thanh mát với các giá trị nổi bật "3 không": không đường, không calo, không sử dụng chất bảo quản.

TH true TEA phù hợp với người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ và những người theo đuổi lối sống lành mạnh, năng động, quan tâm tới sức khoẻ. Dòng sản phẩm mới tiếp tục mở rộng danh mục đồ uống theo xu hướng dinh dưỡng lành mạnh mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua.

Trà không đường TH true TEA có 2 hương vị: Trà xanh tự nhiên không đường và Trà hương đào tự nhiên không đường

Trà không đường TH true TEA sử dụng các nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên, không sử dụng hương liệu và không chất tạo ngọt tổng hợp. Thành phần trà được tuyển chọn kỹ lưỡng theo quy trình chuẩn chất lượng của TH, mang đến trải nghiệm thưởng thức đậm đà vị trà tự nhiên và cảm giác thanh mát khi sử dụng.

Sản phẩm được ủ kỹ lưỡng bằng nguồn nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An), kết hợp cùng dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ CHLB Đức, ứng dụng công nghệ tiệt trùng và chiết rót vô trùng nhằm lưu giữ tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên của trà.

Trà không đường TH true TEA được sản xuất từ những lá trà hoàn toàn tự nhiên, ủ kỹ lưỡng bằng nguồn nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An) mang đến trải nghiệm thưởng thức đậm đà, thanh mát khi sử dụng

Việc ra mắt Trà không đường TH true TEA tiếp tục nối dài định hướng phát triển các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua, với mục tiêu góp phần cân chỉnh thói quen dinh dưỡng cân bằng hơn cho cộng đồng.

Với khát vọng "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt", từ nền tảng là quy trình sản xuất khép kín công nghệ cao, cùng với Thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến nay danh mục sản phẩm của TH đã mở rộng với hơn 200 sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng trong vòng đời của con người, theo định hướng tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

TH là đơn vị tiên phong trong ngành sữa giới thiệu ra thị trường sản phẩm sữa tươi thanh trùng nguyên chất không đường từ những ngày đầu thành lập. Năm 2025, trong số những sản phẩm từ sữa và đồ uống TH mới ra mắt, gần 50% số lượng sản phẩm có công thức ít đường, giảm đường hoặc không đường.

Các sản phẩm như sữa hạt TH true NUT, sữa yến mạch TH true OAT và nay là Trà không đường TH true TEA, đều không bổ sung đường tinh luyện. Các dòng sản phẩm sữa chua, sữa tươi, sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cũng được cải tiến liên tục, có các phiên bản ít đường, không đường.

Sữa hạt TH true NUT và sữa yến mạch TH true OAT đều không bổ sung đường tinh luyện

Thông qua định hướng phát triển sản phẩm, TH góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng khoa học hơn, lành mạnh hơn, qua đó hỗ trợ phòng ngừa những bệnh mãn tính không lây của thế kỷ 21 như tiểu đường, béo phì, tim mạch… đồng thời thể hiện vai trò tiên phong với tư cách "chuyên gia dinh dưỡng" trong ngành.

Cùng với việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng các chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh.

Thông qua các hội thảo quốc tế, chuỗi tư vấn dinh dưỡng, cùng việc tài trợ hệ chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt" trên sóng Đài truyền hình quốc gia (gồm "Dinh dưỡng cho người Việt", "Vì tầm vóc Việt", "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" và nhiều chương trình khác), cũng như các hoạt động tư vấn tại hệ thống TH true mart…, TH góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học đến đông đảo người dân. Các hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm, đồ uống lành mạnh ngày càng gia tăng, Tập đoàn TH tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, cân bằng giữa giá trị dinh dưỡng, trải nghiệm thưởng thức và chất lượng sống hiện đại. Sự ra mắt của Trà không đường TH true TEA tiếp tục là một bước đi trong hành trình đó, đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình xây dựng lối sống lành mạnh, năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.