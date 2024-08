Tập đoàn Thắng Lợi chính thức bàn giao sổ hồng dự án The Sol City

Vượt thử thách, giữ vững cam kết với nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang còn nhiều khó khăn như hiện nay, đây được xem là điểm sáng, góp phần củng cố niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản vùng ven phát triển bền vững trong thời gian tới. Được biết, The Sol City cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại thị trường vùng ven có đủ điều kiện cấp sổ hồng - bảo chứng quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư tại dự án.

Có thể nói, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án The Sol City bên cạnh mang ý nghĩa đặc biệt đối với khách hàng, nhà đầu tư đây là minh chứng cho những nỗ lực của cả đội ngũ phát triển dự án - Tập đoàn Thắng Lợi, thể hiện trách nhiệm, uy tín của doanh nghiệp trong việc tạo dựng môi trường sống lý tưởng và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho cư dân.

Đại diện Tập đoàn Thắng Lợi bàn giao sổ hồng cho khách hàng vào ngày 3.8.2024

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đại diện Tập đoàn Thắng Lợi cho biết: "Hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng, cam kết tạo dựng một môi trường sống lý tưởng cho cư dân, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư tại dự án là trách nhiệm của Tập đoàn Thắng Lợi chúng tôi. Đó cũng là động lực, là lý do để chúng tôi cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày để làm sao có thể thực hiện đúng cam kết đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư tại dự án. Và hôm nay, những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng khi được trao tận tay các cư dân, nhà đầu tư những tấm sổ hồng".

Điểm sáng đầu tư tại thị trường bất động sản vùng ven

Dự kiến trong thời gian tới, Tập đoàn Thắng Lợi sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt bàn giao sổ hồng cho khách hàng tại dự án The Sol City. Có thể nói, việc nhận sổ hồng giai đoạn đầy khó khăn được xem những nỗ lực rất lớn của đơn vị phát triển dự án trong việc thực hiện cam kết với nhà đầu tư, khách hàng "Thật sự rất vui khi hôm nay đã được nhận tấm sổ hồng bảo chứng cho giá trị pháp lý vững vàng của dự án The Sol City. Điều này đã minh chứng cho những năng lực và uy tín của Tập đoàn Thắng Lợi trong việc thực hiện đúng cam kết với khách hàng, nhà đầu tư", anh Trần Công Bình (Nhà đầu tư The Sol City) chia sẻ ngay trong ngày nhận bàn giao sổ hồng.

Khách hàng tiến hành thủ tục ký nhận bàn giao sổ hồng dự án The Sol City

The Sol City nằm tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An. Với vị trí nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, giáp ranh huyện Bình Chánh, cửa ngõ giao thương kết nối Long An với vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất cả nước là TP.HCM, ngay từ những ngày đầu giới thiệu ra thị trường, The Sol City từng được giới chuyên gia đánh giá là "điểm vàng đầu tư" bởi sở hữu vị trí đắc địa.

Nhịp sống sôi động đang bừng sáng từng ngày tại dự án The Sol City

Thừa hưởng trọn vẹn giá trị của cửa ngõ khu Tây Sài Gòn, cộng hưởng với hệ tiện ích đẳng cấp được quy hoạch đồng bộ, khép kín, The Sol City được kỳ vọng sẽ biểu tượng mới của huyện Cần Giuộc, hiện đại, sầm uất và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai. Trên thực tế, trong những năm qua, đơn vị phát triển dự án - Tập đoàn Thắng Lợi đã hoàn thiện và đưa vào vận hành các tiện ích nội khu để phục vụ cho nhu cầu sống, làm việc và giải trí cho các cư dân tại dự án cũng như người dân đang sống tại khu vực lân cận.

Trong tương lai, với việc mở rộng đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh Long An, khơi thông các tuyến giao thông trọng điểm kết nối TP.HCM - Long An như: Dự án đường tỉnh 827E, đường tỉnh (ĐT) 830E, tuyến đường Lương Hòa - Bình Chánh (nối huyện Bến Lức với TP.HCM), Tuyến vành đai 3 TP.HCM… Đặc biệt là tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án The Sol City sẽ hưởng lợi rất lớn từ đòn bẩy hạ tầng và quy hoạch vùng khi nằm giáp ranh với địa phương đầy tiềm năng này.

Thêm vào đó, với nhịp sôi động đang dần trở lại của thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm, dự án The Sol City sẽ nhanh chóng có được thanh khoản tốt cho nhà đầu tư, là điểm an cư lý tưởng cho một cộng đồng cư dân thịnh vượng.