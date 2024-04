Tập đoàn Thuận An có mặt tại 3 công trình trọng điểm TP.HCM

Tập đoàn Thuận An hiện đang tham gia vào 2 dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM bao gồm Vành đai 3, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ NHẬT THỊNH

Đôn đốc tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm

Ngay sau khi Công ty CP Tập đoàn Thuận An (nhà thầu Thuận An) bị điều tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã lập tức rà soát hợp đồng 2 dự án trọng điểm của TP.HCM bao gồm Vành đai 3 và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để đảm bảo tiến độ thi công tại các gói thầu.

Theo Ban Giao thông, đối với gói thầu xây lắp 2 (XL2): Xây dựng hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 40% tương đương 105 tỉ đồng.

Gói thầu đã thi công từ tháng 4.2020 và đến nay, nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị bình thường tại công trường. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 3/2024.

Đối với gói thầu XL5, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Đức, thuộc dự án thành phần 1, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 8 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 2.303 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5% của hợp đồng, tương đương hơn 610 tỉ đồng. Gói thầu đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.

Tập đoàn Thuận An 'góp mặt' trong những dự án giao thông nào?

Trước đó, ngày 17.4, Ban Giao thông nhận được văn bản của doanh nghiệp này về việc thông báo ông Trần Đức Khoa - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu từ ngày 5.4. Sau khi nhận được văn bản trên, Ban Giao thông đã gửi văn bản đề nghị nhà thầu có thông tin chi tiết về pháp nhân, pháp lý, tài chính, kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới. Đồng thời, báo cáo cho chủ đầu tư kế hoạch chi tiết để đảm bảo tiếp tục triển khai thi công phần việc thuộc 2 gói thầu trên.

"Ban Giao thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị. Từ đó, đảm bảo tiến độ thi công tại công trường của 2 gói thầu theo điều kiện hợp đồng. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của Thuận An cho các thành viên liên danh theo điều kiện hợp đồng trong trường hợp nhà thầu này không đảm bảo khối lượng, tiến độ thi công theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công trong thời gian tới" - lãnh đạo Ban Giao thông thông tin.

Công ty CP Tập đoàn Thuận An tham gia thi công 2 gói thầu dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với giá trị hơn 130 tỉ đồng T.N

Tham gia 2 gói thầu cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị - chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cũng vừa có văn bản gửi Công ty Thuận An do doanh nghiệp này liên danh cùng nhiều công ty khác tham gia 2 gói thầu XL-05 và XL-06.

Trong đó, gói thầu XL-05 (đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng), Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, có giá trị 77,5 tỉ đồng/561,5 tỉ đồng (chiếm 13,80% của hợp đồng). Giá trị đã tạm ứng chưa thu hồi của Thuận An theo hợp đồng là 22,7 tỉ đồng.

Đối với gói thầu XL-06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương, doanh nghiệp này thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, tương đương giá trị 53,6 tỉ đồng (chiếm 11,7% của hợp đồng). Công ty đã tạm ứng 15,3 tỉ đồng.

Như vậy, giá trị hợp đồng của Tập đoàn Thuận An đang đảm nhận cả 2 gói thầu là hơn 130 tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, hiện ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Anh Quang - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An cũng là hai người đại diện pháp luật của công ty đều đang bị bắt tạm giam.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của 2 gói thầu XL-05 và XL-06 với tổng giá trị gần 44,6 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết đơn vị này đang liên lạc với Tập đoàn Thuận An để làm rõ khả năng tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu XL-05, XL-06 nêu trên.

Trường hợp Tập đoàn Thuận An không còn đủ năng lực tiếp tục thực hiện các hợp đồng nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tầng đô thị đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội xem xét có phản hồi bằng văn bản về việc tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thu hồi tiền tạm ứng.