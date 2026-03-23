Tập đoàn TTC và BIDV tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững

Khánh Quỳnh
23/03/2026 14:13 GMT+7

Ngày 20.3.2026, tại Hà Nội, Tập đoàn TTC và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2031, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, BIDV và TTC thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng, kinh nghiệm quản trị và hệ sinh thái của mỗi bên. BIDV sẽ cung cấp đồng bộ các giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại; đồng thời làm đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả của TTC. Ngân hàng cũng triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi riêng cho cán bộ nhân viên TTC; phát triển các giải pháp ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số tích hợp nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng, quản lý tài chính và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong toàn hệ sinh thái TTC.

Tập đoàn TTC và BIDV tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững - Ảnh 1.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa TTC và BIDV giai đoạn 2026 - 2031, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên

Về phía TTC, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính - ngân hàng chiến lược trong quá trình triển khai các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái các công ty thành viên thuộc các lĩnh vực chủ lực như nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, du lịch, giáo dục và các ngành kinh tế khác. Hai bên đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 là minh chứng cho sự tin cậy, đồng hành và định hướng phát triển bền vững giữa BIDV và TTC. Đây không chỉ là dấu mốc chiến lược mà còn là nền tảng để hai bên thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành cũng cho biết: Tập đoàn TTC trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của BIDV đối với hệ sinh thái TTC trong suốt thời gian qua. TTC tin tưởng rằng, trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Trên nền tảng quan hệ hợp tác gắn bó đã được thiết lập, TTC kỳ vọng thỏa thuận lần này sẽ mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của mỗi bên.

Tập đoàn TTC và BIDV tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Tập đoàn TTC và BIDV tại buổi ký kết

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và TTC tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, đồng thời nâng tầm quan hệ giữa hai bên lên một giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở kế thừa những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, thỏa thuận sẽ mở rộng dư địa hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng tâm, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo ra các giá trị thiết thực, đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng xã hội.

Trải qua 47 năm hình thành và phát triển, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: (1) Nông nghiệp (HOSE: SBT), (2) Năng lượng (HOSE: GEG; GHC), (3) Bất động sản (HOSE: SCR), (4) Bất động sản công nghiệp, (5) Du lịch (HOSE: VNG), (6) Giáo dục cùng nhiều ngành nghề khác như thương mại, logistics, xây dựng, kết cấu thép, y tế… Với định hướng tăng trưởng bền vững và cam kết "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", TTC áp dụng các chuẩn mực ESG, kiên định mục tiêu hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

