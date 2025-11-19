Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tại VOS 2025: Đóng góp học thuật cho Nhãn khoa Việt Nam.

Hội nghị Ngành Nhãn khoa Việt Nam (VOS) 2025 - sự kiện thường niên lớn và uy tín trong lĩnh vực Nhãn khoa, vừa chính thức khép lại sau những ngày làm việc sôi nổi và hiệu quả tại thành phố Hải Phòng. Sự kiện năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhãn khoa Việt Nam (1960 - 2025) và là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu "Thị giác 2030 - Quyền được nhìn thấy".

Ban lãnh đạo Tập đoàn, đoàn bác sĩ của bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn ẢNH: BVCC

Quy tụ hơn 2.000 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, là nơi cập nhật và chia sẻ những xu hướng, kỹ thuật tiên tiến. Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp sự tham dự của đại diện Bộ Y tế và đại diện UBND TP.Hải Phòng.

Tổng cộng, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn đã mang đến 10 báo cáo khoa học chất lượng, là kết quả nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm lâm sàng từ 6 bệnh viện chuyên khoa mắt trực thuộc Tập đoàn gồm: bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, Mắt Sài Gòn Đường Láng và bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng.

Nghiên cứu ứng dụng đạt giải cao nhất

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Đức - bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ báo cáo tại hội nghị ẢNH: BVCC

Trong đó, bài báo cáo "Ứng dụng thiết bị gá đỡ hệ ZIN yếu để phẫu thuật Phaco" của ThS-BS Nguyễn Trọng Đức, Phó giám đốc chuyên môn - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã xuất sắc đạt giải Nhất tại phiên báo cáo Phẫu thuật Đục Thủy tinh thể và Khúc xạ. Thành tích này không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng sinh động cho năng lực chuyên môn sâu, tinh thần đổi mới và khả năng giải quyết những ca phẫu thuật phức tạp của đội ngũ bác sĩ thuộc hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Đa dạng các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu

Các báo cáo khác cũng thể hiện chiều sâu chuyên môn trên nhiều lĩnh vực. Ở chuyên ngành Phẫu thuật Khúc xạ, kết quả "phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa theo bản đồ giác mạc" từ bệnh nhân xóa cận theo công nghệ EYESignature™ tại bệnh viện; các đánh giá toàn diện về kỹ thuật ReLEx SMILE và ứng dụng laser liên kết bản đồ giác mạc đã được trình bày. Lĩnh vực Phẫu thuật Thể thủy tinh được làm rõ qua các kết quả phẫu thuật Phaco đặt kính nội nhãn tiên tiến và phương pháp bảo vệ tế bào nội mô.

BSCKII Bùi Cẩm Hương – Giám đốc chuyên môn, Mắt Sài Gòn Đường Láng báo cáo tại hội nghị ẢNH: BVCC

Các nghiên cứu về Giác mạc cung cấp dữ liệu quý giá về bệnh loạn dưỡng nội mô Fuchs, trong khi chủ đề Mắt trẻ em đi sâu vào kiểm soát tiến triển cận thị, điều trị sớm đục thủy tinh thể bẩm sinh và cảnh báo các nguy cơ thị lực, phản ánh cái nhìn toàn diện về sức khỏe mắt học đường.

Bác sĩ thuộc bệnh viện Mắt Sài Gòn cùng các báo cáo viên nhận chứng nhận tại hội nghị ẢNH: BVCC

Nổi bật với những đóng góp học thuật giá trị

Tham gia hội nghị với tư cách là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mắt, đoàn bác sĩ và nhân viên y tế đến từ hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn và bệnh viện chuyên khoa mắt Cao Thắng đã có những đóng góp học thuật, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Trung Hậu, bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng báo cáo tại hội nghị ẢNH: BVCC

Những đóng góp chuyên môn sâu sắc tại VOS 2025 của các bác sĩ từ hệ thống Mắt Sài Gòn và Mắt Cao Thắng, trực thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, đã khẳng định rõ cam kết không ngừng của toàn hệ thống trong việc nghiên cứu, đổi mới và lan tỏa tri thức nhãn khoa. Đây là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa sứ mệnh cao cả: mang lại ánh sáng và bảo vệ thị lực cho cộng đồng Việt Nam.