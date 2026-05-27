Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Harvard Business School: Góc nhìn toàn cầu cho cận thị học đường

Một bài toán Việt Nam, đặt vào dòng chảy nghiên cứu quốc tế

Tại Việt Nam, cận thị học đường đang trở thành vấn đề y tế đáng báo động. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ tại Hà Nội là 51%, trong đó cận thị chiếm 37,5%; tại TP.HCM, hơn 75% trẻ mắc tật khúc xạ và gần 53% bị cận thị. WHO cũng cảnh báo đến năm 2050, 80 - 90% trẻ em châu Á, bao gồm Việt Nam, có thể bị cận thị.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã triển khai chương trình RAAB 2026 và định hướng ngành Mắt chuyển từ điều trị đơn lẻ sang chăm sóc toàn diện, phát hiện sớm và quản lý liên tục. Với cận thị học đường, điều này đòi hỏi sự đồng hành từ y tế chuyên khoa, nhà trường và gia đình trong một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) - đơn vị sở hữu hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng với các Trung tâm Kiểm soát Cận thị chuyên sâu - đã lựa chọn đưa bài toán này vào đối thoại học thuật quốc tế thông qua chương trình FIELD Global Capstone 2026 của Harvard Business School.

FIELD Global Capstone - Một trải nghiệm học thuật toàn cầu của Harvard Business School

FIELD Global Capstone là chương trình thực địa thuộc MBA của Harvard Business School, nơi các đoàn sinh viên MBA Harvard cùng đối tác toàn cầu nghiên cứu những bài toán mang tính xã hội và bối cảnh đặc thù tại nhiều quốc gia. MSG là một trong các Đối tác Dự án của chương trình.

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn vinh dự là hệ thống chuyên khoa mắt đầu tiên tại Việt Nam trở thành Đối tác Dự án FIELD Global Capstone của Harvard Business School, với một câu hỏi mang tính cộng đồng: Làm thế nào để hàng triệu phụ huynh Việt Nam hiểu rằng kiểm soát cận thị ở trẻ em là một hành trình y tế cần được phòng ngừa, theo dõi và quản lý lâu dài - không chỉ dừng lại ở việc "chỉ đeo kính"?

Để tìm lời giải cho câu hỏi này, đoàn nghiên cứu sinh MBA Harvard đã có hành trình nghiên cứu thực địa tại các bệnh viện thành viên Tập đoàn gồm Trung tâm Kiểm soát Cận thị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng, đồng thời tham gia hoạt động tầm soát mắt học đường (CSR) tại Trường THCS Đoàn Kết (phường Phú Lâm, TP.HCM) và Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thuận, TP.HCM) - nơi câu chuyện kiểm soát cận thị diễn ra trực tiếp, gần gũi với học sinh Việt Nam.

Đoàn nghiên cứu sinh MBA Harvard trải nghiệm chương trình CSR kiểm soát cận thị học đường cùng Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng tại Trường THCS Nguyễn Hiền

Và tại Trường THCS Đoàn Kết cùng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự

Định hình một hành trình có chiều sâu

Việc tham gia chương trình FIELD Global Capstone của Harvard Business School được MSG xây dựng trên ba trụ giá trị cốt lõi.

Healthcare Stewardship - Đặt sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. MSG đưa bài toán cận thị học đường vào đối thoại quốc tế để cùng nghiên cứu và tìm giải pháp phù hợp hơn cho trẻ em Việt Nam. Với MSG, kiểm soát cận thị không chỉ là điều trị mà còn là trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Open-minded Innovation - Đổi mới tư duy để tạo thay đổi cộng đồng. Đồng hành cùng Harvard Business School giúp MSG tiếp cận tư duy toàn cầu về nhận thức và hành vi của phụ huynh trong kiểm soát cận thị, đồng thời mở rộng vai trò của một hệ thống y tế chuyên khoa trong giáo dục cộng đồng và các giải pháp dài hạn cho xã hội.

Knowledge Ecosystem - Kết nối tri thức Việt Nam với mạng lưới học thuật toàn cầu. MSG từng bước ứng dụng tư duy quản trị, vận hành và chăm sóc bệnh nhân theo chuẩn quốc tế, hướng đến hệ sinh thái nhãn khoa hiện đại phù hợp với người bệnh Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi sự kiện, Ông Nguyễn Phi Long - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - nhấn mạnh:

"Việc đồng hành cùng Harvard Business School trong FIELD Global Capstone 2026 phản ánh rất rõ định hướng mà Tập đoàn Y khoa Sài Gòn đang theo đuổi - đó là chủ động kết nối các vấn đề y tế cộng đồng của Việt Nam với tư duy và góc nhìn toàn cầu.

Với chúng tôi, hội nhập không đơn thuần là tiếp cận những mô hình quốc tế, mà là đủ bản lĩnh để mang những bài toán thực tế của Việt Nam ra đối thoại cùng thế giới - để cùng học hỏi, cùng nghiên cứu và cùng tìm ra những giải pháp phù hợp hơn cho người Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng một tổ chức y tế muốn phát triển bền vững không chỉ cần năng lực chuyên môn, mà còn cần tư duy mở, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là cách MSG lựa chọn để phát triển - chủ động, có chiều sâu và luôn đặt con người làm trung tâm".

Đại diện Harvard Business School cùng ông Nguyễn Phi Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trao chứng nhận tri ân hợp tác

Nền tảng cho một cam kết dài hạn

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn hiện sở hữu hai thương hiệu chuyên khoa mắt là hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng, với các Trung tâm Kiểm soát cận thị chuyên sâu cung cấp đầy đủ giải pháp tầm soát, kiểm soát và quản lý cận thị trẻ em theo chuẩn quốc tế.

Đồng hành cùng Harvard Business School là một dấu mốc trong hành trình của MSG. Với định hướng dài hạn, MSG tiếp tục đầu tư cho hệ sinh thái kiểm soát cận thị toàn diện, đồng hành cùng phụ huynh Việt Nam bảo vệ thị lực, khả năng học tập và tương lai của thế hệ trẻ.