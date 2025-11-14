Tạp hóa thời công nghệ: Nhập hàng, kê khai, xuất hóa đơn chỉ với ứng dụng OneShop

Từ VinShop đến OneShop - Bước tiến công nghệ cho tiểu thương

Bằng công nghệ hiện đại, OneShop hướng tới mục tiêu mỗi tiệm nhỏ trở thành một cửa hàng số

Bước vào kinh doanh từ mười năm trước, anh Võ Văn Trí, chủ Tạp hóa Trí ở phường Tân Hưng (TP.HCM) đều đặn chạy xe ra chợ đầu mối lấy hàng mỗi sáng. Anh vẫn quen với cách nhập hàng, ghi sổ nợ, kiểm hàng, tính toán thủ công. Tuy nhiên, khi quy mô kinh doanh mở rộng, cách làm này dần trở nên khó theo dõi, quản lý và dễ sai sót.

Thế nhưng giờ đây, anh Trí có thể nhập hàng nhanh chóng và nhận hàng tận nơi chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Hàng hóa được đảm bảo về nguồn gốc, có hóa đơn đầy đủ và giá cả cạnh tranh. Nhờ đó, việc kinh doanh của anh cũng trở nên thuận lợi hơn, bán được nhiều hàng hơn, lời cũng khá hơn trước.

Sự thay đổi đó đến từ OneShop - nền tảng do One Mount Distribution (thành viên Tập đoàn One Mount) phát triển, kế thừa và nâng tầm từ VinShop - ứng dụng ra đời năm 2020.

Sau 5 năm đồng hành, One Mount Distribution đã phục vụ hơn 120.000 cửa hàng tạp hóa, kết nối 500 nhãn hàng trong và ngoài nước. Bước sang 2025, VinShop được nâng cấp toàn diện thành OneShop - nền tảng công nghệ mang sứ mệnh đồng hành cùng tiểu thương Việt làm giàu bền vững.

OneShop đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics thông minh. Hệ thống kho trung tâm 25.000 m² và mạng lưới kho vệ tinh 10.000 m² cho phép luân chuyển hơn 1.000 tấn hàng mỗi ngày. Nhờ ứng dụng hệ thống quản lý WMS - TMS, tỷ lệ giao đúng hạn và lấp đầy phương tiện đạt 96%.

Tính năng POS Voice AI của OneShop giúp chủ tiệm tạp hóa nhập hàng dễ dàng bằng giọng nói, xuất hóa đơn điện tử tự động theo đúng quy định của Nhà nước

Với nền tảng công nghệ và dữ liệu, OneShop số hóa toàn bộ quy trình từ nhập hàng đến quản lý doanh thu - lợi nhuận trên các số liệu thực. Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dự báo nhu cầu, gợi ý danh mục hàng và tối ưu tồn kho. Tính năng lên đơn bằng giọng nói (POS Voice AI) cho phép chủ tiệm chỉ cần đọc tên sản phẩm, hệ thống tự động ghi nhận, tính tiền và xuất hóa đơn điện tử.

Không dừng lại ở đó, ứng dụng còn hỗ trợ kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử theo đúng yêu cầu từ Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Nhờ đó, thao tác bán hàng trở nên nhanh gọn, chính xác và hoàn toàn minh bạch.

Bên cạnh đó, OneShop còn tích hợp giải pháp tài chính từ Techcombank, giúp tiểu thương thanh toán không tiền mặt, vay ngắn hạn linh hoạt và chủ động dòng tiền kinh doanh.

Hợp tác chiến lược, mở rộng sức mạnh hệ sinh thái bán lẻ

Ông Lê Thiết Bảo - Tổng giám đốc One Mount Distribution chia sẻ tầm nhìn chiến lược của OneShop trong lễ ra mắt thương hiệu, ngày 27.10 vừa qua

Theo ông Lê Thiết Bảo, Tổng giám đốc One Mount Distribution, hành trình của OneShop không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn tiếp nối sứ mệnh đồng hành cùng tiểu thương Việt Nam trong thời kỳ mới.

"Chúng tôi muốn giúp mỗi tiệm nhỏ trở thành một cửa hàng số, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số của đất nước", ông chia sẻ.

Hiện, nền tảng phân phối hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh chính hãng, hợp tác với các thương hiệu hàng đầu như Wilmar, SABECO, Indomie, Liby, C&S... cùng hơn 500 nhà cung cấp lớn trong nước và quốc tế.

Sức mạnh của OneShop còn được nhân lên nhờ sự cộng lực từ các đối tác. Mới đây, OneShop đã bắt tay hợp tác cùng MM Mega Market Việt Nam. Sự kết hợp này giúp tiểu thương, người tiêu dùng mở rộng cơ hội tiếp cận với danh mục hàng hóa phong phú, chất lượng cao, giá ưu đãi.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc MM Mega Market Vietnam, OneShop thể hiện sự chủ động khi nghiên cứu sâu hành vi tiêu dùng và chuyển đổi tư duy mua sắm của khách hàng. Ông đánh giá cao các giải pháp mạnh mẽ từ công nghệ, logistics và nền tảng thanh toán số mà nền tảng này mang đến.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh: OneShop góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngành bán lẻ minh bạch, hiện đại, bền vững

Từ góc nhìn quản lý, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đánh giá: "OneShop không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong hành trình chuyển đổi số.

Sự ra đời của OneShop góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngành bán lẻ minh bạch, hiện đại và bền vững, đồng thời lan tỏa giá trị chuyển đổi số tới mọi thành phần kinh tế".