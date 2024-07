Tập huấn công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT và đạt được những kết quả tốt đẹp.



Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ảnh: T.N

Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đạt được một số kết quả tích cực và có sự tăng trưởng, phát triển. Tính đến tháng 6.2024, số người tham gia BHXH là 18,305 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi; tăng 1,164 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHTN là 14,965 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ là 31,93% lực lượng lao động trong độ tuổi; tăng 955 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT là 92,131 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ là 91,86% dân số; tăng 1,225 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6.2024 là 240.909 tỉ đồng, tăng 19.870 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Công tác giải quyết, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời… Công tác thực hiện chính sách BHYT triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; kiểm soát chặt chẽ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, trong nỗ lực chung của toàn ngành, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2024 của BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật. Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam sau gần 3 năm triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong công tác đối ngoại ở phạm vi toàn ngành.

BHXH 33 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, miền Nam và Tây nguyên tham dự Hội nghị Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, từ tháng 1.2024, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về BHXH. "Thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ban, ngành; sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, nâng tầm vị thế Việt Nam nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng trong nước và trên trường quốc tế", Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu.

Để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2024, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiếp thu, cập nhật những vấn đề mới của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế trình bày tại Hội nghị, như: Quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về BHXH của ngành BHXH Việt Nam; tình hình thế giới và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII; xây dựng thương hiệu địa phương trong hoạt động đối ngoại; xu thế an sinh xã hội khu vực và thế giới tác động tới hệ thống an sinh xã hội. Kinh nghiệm cho Việt Nam; tình hình kinh tế khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, hàm ý đối với ngành BHXH Việt Nam… Nhiều ý kiến trao đổi tại Hội nghị cũng được các chuyên gia, đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam giải đáp thỏa đáng.