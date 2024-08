Tập huấn quản lý nhà nước về PCCC cho Chủ tịch UBND, Công an cấp xã

Các cán bộ công an và UBND cấp xã tham gia trao đổi tại buổi tập huấn Đ.T

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH như: Công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH của Chủ tịch UBND, Công an cấp xã; nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH…

Lớp tập huấn cũng triển khai các nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10.5.2024 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành luật Phòng cháy và chữa cháy; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18.7.2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, trong đó có một số nội dung điều chỉnh, bổ sung liên quan đến quy định đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH cho UBND cấp xã.

Qua lớp tập huấn giúp Chủ tịch UBND, Công an cấp xã chủ động ứng dụng những kết quả được trang bị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng lực lượng PCCC&CNCH toàn tỉnh bản lĩnh, đủ năng lực, trình độ, khả năng nghiệp vụ thực hiện tốt, hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lớp tập huấn, trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm và nhận định việc trang bị những kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tại cơ sở là rất quan trọng, cần thiết.

Để công tác quản lý Nhà nước về PCCC của UBND các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở được thực hiện đảm bảo đòi hỏi lực lượng làm công tác PCCC&CNCH phải tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức lý luận và thực tiễn để nâng cao nghiệp vụ PCCC&CNCH là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị sau lớp tập huấn, các cán bộ UBND, công an cấp xã chủ động ứng dụng những kết quả được trang bị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCCC&CNCH theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ học tập của mình góp phần xây dựng lực lượng PCCC&CNCH toàn tỉnh bản lĩnh, đủ năng lực, trình độ, khả năng nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.