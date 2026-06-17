Tập huấn toàn diện, nâng chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế Quảng Trị

Trong tháng 5.2026, ngành y tế Quảng Trị liên tiếp tổ chức nhiều lớp tập huấn với quy mô lớn, thu hút hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế tham gia. Nội dung tập huấn trải rộng từ chuyên môn khám chữa bệnh, y tế dự phòng đến các lĩnh vực chuyển đổi số, quản lý nhà nước và công tác hành chính.

Ngày 27.5, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn chuyên môn cho hơn 80 cán bộ Trạm Y tế xã, phường khu vực nam Quảng Trị. Các học viên được cập nhật những nội dung thiết thực như phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, quản lý dược và trang thiết bị y tế. Thông qua hoạt động này, đội ngũ y tế cơ sở được bổ sung kiến thức, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ẢNH: N.P

Song song với nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm của ngành. Ngày 6.5, Sở Y tế phối hợp với Cục Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn kết nối, liên thông dữ liệu từ phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ - trẻ em và sức khỏe sinh sản.

Hơn 130 cán bộ chuyên môn và công nghệ thông tin của các cơ sở y tế trong tỉnh được hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và khai thác hiệu quả hệ thống. Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em và xây dựng nền tảng dữ liệu y tế đồng bộ.

Việc tập huấn nghiệp vụ được Sở Y tế Quảng Trị đặc biệt quan tâm

Trong lĩnh vực quản lý khám chữa bệnh, ngày 7 và 8.5, Sở Y tế phối hợp với Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh tổ chức hai lớp tập huấn Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khoảng 400 cán bộ y tế khu vực bắc và nam Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, đây là công cụ quan trọng giúp minh bạch hóa thông tin hành nghề, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành. Các học viên được hướng dẫn cập nhật, quản lý dữ liệu người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh cũng như xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, ngành y tế còn chú trọng nâng cao năng lực quản lý và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ. Ngày 21.5, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 với nhiều nội dung mới liên quan đến bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và quản lý văn bản điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số.

Việc tập huấn nghiệp vụ được Sở Y tế Quảng Trị đặc biệt quan tâm

Tiếp đó, ngày 29 - 30.5, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho 180 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Việc liên tục tổ chức các lớp tập huấn cho thấy ngành y tế Quảng Trị đang đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực. Từ chuyên môn nghiệp vụ, chuyển đổi số đến kỹ năng quản lý và hành chính, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, trách nhiệm và thích ứng với yêu cầu mới, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.