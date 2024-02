Tấp nập đi chợ ở TP.HCM mua cá chép cúng ông Táo

Theo nhiều tiểu thương, hôm nay và sáng sớm mai (23 tháng chạp) khách đến mua cá chép nhiều nhất.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 9 giờ sáng 1.2 tại chợ Phạm Văn Hai, chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình, TP.HCM) tất bật người mua, người bán.

Nhiều người đã đi chợ từ sớm mua sắm những nguyên liệu cần thiết để có mâm cúng ngày tiễn ông Táo về trời. Ngoài gà luộc, xôi, vàng mã… không ít người lựa mua những con cá chép khỏe mạnh về để thả.



Chợ Phạm Văn Hai nhộn nhịp người bán, người mua vào sáng 1.2 DƯƠNG LAN

Anh Đặng Xuân Quốc Thông (39 tuổi), bán cá ở chợ Phạm Văn Hai hơn 10 năm nay. Theo anh, mọi người thường lựa những con cá chép to đều, đẹp về để cúng ngày 23 tháng chạp. Cá nhỏ có giá rẻ hơn những con cá lớn dao động từ 20.000 đồng – 150.000 đồng tùy kích thước. Cá chép đỏ đắt hơn một chút so với cá chép thịt.

"Mọi người thường mua hai con cá đực, một con cá cái tượng trưng cho việc hai ông một bà cưỡi cá chép về trời. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn nên bán chậm hơn những năm trước. Nhiều người còn mua cá chép bằng giấy về cúng vì rẻ hơn", anh Thông nói.

Năm nay, anh đã nhập khoảng 70 – 80 kg cá để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, khối lượng này chỉ bằng một nửa so với những năm trước. 2 giờ sáng ngày 23 tháng chạp, anh sẽ nhập thêm cá chép lớn để khách hàng mua và kịp cúng trước giờ trưa.

"Ngoài khách lẻ chỉ mua 3 con cũng có những khách mua cả bịch về cúng ở công ty sau đó mang đi thả. Bình thường tôi chỉ bán cá ăn nhưng ngày 22, 23 tháng chạp nhập thêm cá chép đỏ về bán", chủ hàng cá chia sẻ.

Chị Trương Thị Thu Hoài (34 tuổi) chia sẻ, những ngày trước đã có người đặt hàng cá chép đỏ nhưng không có hàng nên không dám nhận. Ngày 22, 23 tháng chạp thương lái mới kịp giao lên nên chị bán trực tiếp ngoài chợ. Dự kiến sáng mai khách sẽ đông hơn so với hôm nay.

"Nhiều người quan niệm muốn mua những con cá chép to, khỏe để về trời dễ dàng. Mua xong mọi người cũng mang cá đi thả phóng sinh. Ngày 23 tháng chạp nhà tôi phải nhập thêm hàng mới đủ phục vụ khách hàng", chị Hoài nói.

Vợ chồng anh Võ Hồng Hưng (30 tuổi, ở Q.Tân Bình) đi chợ mua nguyên liệu để cúng ngày 23 tháng chạp sớm một ngày. Anh mua thêm tiền giấy, vàng bạc và cá chép để phóng sinh sau khi cúng ông Công ông Táo.

"Cuối năm tôi muốn phóng sinh để cầu sự bình an, may mắn cho cả gia đình. Tôi đến hàng cá quen ở chợ nhờ anh chủ lựa con to, khỏe nhất để mang đi thả. Đây cũng là việc có ý nghĩa đưa ông Táo về trời và làm việc thiện những ngày cuối năm", anh Hưng chia sẻ.

Đến ngày 23 tháng chạp, nhiều người thường chuẩn bị mâm lễ cúng để tiễn ông Táo về chầu trời. Một số người tin rằng mâm lễ cúng chỉn chu thì ông Táo sẽ bẩm báo những điều tốt đẹp sau một năm theo dõi hoạt động của cả gia đình DƯƠNG LAN

Clip: Chợ Phạm Văn Hai tấp nập, tiểu thương sẵn sàng cá chép phục vụ người dân mua cúng ông Táo

Anh Hưng và vợ tranh thủ đi chợ mua đồ cúng ông Công ông Táo sớm DƯƠNG LAN