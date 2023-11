Tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cung ứng điện an toàn, ổn định

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Tính đến hết tháng 10 tháng năm 2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã sản xuất được là 8,781 tỉ kWh, đạt 105,78% so kế hoạch năm của Bộ Công thương giao. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch đề ra. Trong các tháng còn lại của năm 2023 cũng như để chuẩn bị cho việc cung ứng điện năm 2024, công ty đã tập trung nguồn lực đảm bảo đủ nhiên liệu (than, dầu) cho các tổ máy luôn vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, tối ưu hóa phương thức vận hành để giảm điện tự dùng và suất hao nhiệt, phối hợp công tác sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố kịp thời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường… Ngoài ra, bố trí lãnh đạo, cán bộ ứng trực để sẵn sàng chỉ đạo, xử lý kịp thời khi có bất thường, sự cố thiết bị, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", gắn liền với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực như: Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dùng máy sự cố, hệ số đáp ứng, suất hao nhiệt, suất tiêu hao than; tăng hiệu quả công tác sửa chữa, gia công phục hồi vật tư thiết bị; tăng cường kiểm soát chi phí; tiếp tục duy trì thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh; áp dụng triệt để các công cụ cải tiến trong công tác quản lý; thực hiện đồng bộ giữa định biên lao động và bố trí lao động phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có; thực hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Với việc thực hiện sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp thiết thực, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu của tổng công ty giao trong năm 2023, đồng thời chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ được giao năm 2024.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (mở rộng) với tổng công suất 3.178 MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã sản xuất được hơn 96 tỉ Kwh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.