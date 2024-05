'Tarot': Phim kinh dị Gen Z có tiềm năng nhưng nhiều sạn

Chuyển thể từ tiểu thuyết Horrorscope của Nicholas Adamstrong, phim xoay quanh nhóm bạn trẻ vô tình tìm được một bộ bài Tarot cổ xưa trong ngôi biệt thự mà họ thuê để tổ chức cắm trại. Do hiếu kỳ, họ thử dùng bộ bài để xem vận mệnh, dù trước đó một thành viên đã cảnh báo là việc dùng bài Tarot của người lạ sẽ mang đến điềm xấu. Trở về nhà, từng người trong nhóm bị săn đuổi bởi các hồn ma, mang hình dạng lá bài Tarot mà họ rút trúng.



Phim xoay quanh nhóm nhân vật chính bị linh hồn trong bộ bài Tarot tấn công SONY

Kịch bản cho Gen Z

Là một ngành nghiên cứu tâm linh có lịch sử lâu đời, song vài năm trở lại đây, việc bói bài Tarot cũng như phân tích vận mệnh dựa trên chòm sao mới được giới trẻ quan tâm qua sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng tương tác trực tuyến. Cũng vì thế mà từ trước khi ra mắt, trailer của phim nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn quốc tế.

Dễ nhận ra kịch bản của Tarot không mới, nếu không muốn nói là “na ná” nhiều phim kinh dị trước đây. Việc một nhóm bạn trẻ mặc cho lời cảnh báo vẫn tác động một vật cổ dẫn đến tai họa đã xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng hơn như The Evil Dead, Cabin in the Woods...

Nhà làm phim cho thấy tham vọng muốn hướng phim Tarot đến các khán giả Gen Z. Kịch bản cố cài cắm nhiều thông tin, chi tiết liên quan đến thế hệ trẻ, như việc các nhân vật sử dụng thuốc lá điện tử, yêu thích bói bài, đọc chiêm tinh, nghe podcast “chữa lành”. Song, những yếu tố này chỉ được thể hiện bề nổi, không có vai trò sâu sắc với mạch truyện.

Tác phẩm có cách dẫn dắt và lời thoại hướng đến thế hệ Gen Z SONY

Thực tế, phim tạo được ấn tượng tốt ban đầu khi giới thiệu những hồn ma có hình dạng khác nhau, tương tự với các lá bài thuộc bộ ẩn chính (Major Arcana) trong Tarot. Người xem tò mò muốn biết những lá bài quen thuộc sẽ có hình dạng ma quỷ như thế nào, cách thức hoạt động ra sao. Về điểm này, Tarot khá giống hai tác phẩm kinh dị là Thirteen Ghosts và loạt Insidious - sở hữu tuyến phản diện là những hồn ma có tạo hình và tính cách phức tạp.



Tuy nhiên có vẻ để tiết kiệm kinh phí chỉ 8 triệu USD, ê kíp lạm dụng các cảnh tối để che giấu điểm yếu kỹ xảo. Trừ hai ác ma The Magician hay The Foul được thể hiện rõ nét tạo hình, các lá bài khác gần như bị che khuất bởi bóng tối, với cách thức tấn công con người không mấy sáng tạo. Nhiều đoạn CGI mang cảm giác giả tạo, kết hợp với các góc quay thiếu chiều sâu làm giảm độ hồi hộp cần thiết.

Tạo hình và thời lượng xuất hiện của các hồn ma thiếu cân bằng, dễ khiến người xem hụt hẫng SONY

Điểm bù trừ là dàn diễn viên trẻ đẹp, mang đến phần nhìn tươi mới cho phim. Hầu hết là tân binh hoặc ít tiếng tăm, nổi bật nhất chỉ có Jacob Batalon - đóng vai Ned Leeds trong loạt phim Spider Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhìn chung, nhóm diễn viên trẻ tròn vai, dù không có phân đoạn diễn xuất nào thực sự bứt phá.



Kịch bản thiếu chiều sâu

Kịch bản được tinh giản đến mức các nhân vật gặp họa từ rất sớm, giúp nhịp tim nhanh dồn dập, tạo hiệu ứng hấp dẫn cho người xem. Tuy nhiên điểm trừ ở đây là tuyến chính diện thiếu sự đầu tư cần thiết, dẫn đến việc họ không có tính cách rõ ràng, từ đó cũng khiến người xem khó đồng cảm hay thương tiếc khi những bạn trẻ đối mặt với tai ương.

Hay về khía cạnh xem bài Tarot, phim gây khó khăn cho những người chưa từng quen thuộc với thể loại này khi không đưa ra một quy luật cụ thể trong việc bói bài. Chính vì thế trong một số tình huống cần thiết, các nhân vật đưa những lựa chọn gây khó hiểu cho người xem, từ đó dẫn đến việc "giết trùm" cuối phim nặng tính sắp đặt.

Kịch bản phim nhiều lỗ hổng, tình huống nặng tính sắp đặt SONY

Điểm trừ còn đến từ mạch phim nhàm chán, thiếu yếu tố bất ngờ. Các nhân vật luôn có hành xử nông nổi gây nguy hiểm cho bản thân. Giữa tình huống hiểm nguy, lựa chọn của họ khá ngớ ngẩn, gây ức chế cho người xem.

Trong thời điểm các dòng phim kinh dị luôn cố gắng phá cách để giữ chân khán giả thì Tarot lại chọn những cách gây hù dọa cũ kỹ dễ đoán. Hầu hết các yếu tố kinh dị trong phim đến từ những màn jump scare (hù dọa bất ngờ). Lời thoại thiếu sức nặng cũng là nguyên nhân mang đến cảm giác hụt hơi, ngán ngẩm ở nửa sau phim.

Nhìn chung, Tarot có tiền đề thú vị, song cách triển khai còn vụng về, nhiều lỗ hổng logic. Yếu tố kinh dị trong phim khá “nhẹ đô”, phù hợp với những khán giả chỉ mong muốn sự giải trí thuần túy. Tuy nhiên, người xem mong chờ một tác phẩm chỉn chu, có điểm nhấn, sẽ dễ cảm thấy thất vọng.