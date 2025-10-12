Taseco Airs chuyển mình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ông Lê Anh Quốc - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Taseco Airs Ảnh: TASECO

Mở rộng hệ thống kinh doanh tại Nhà ga T3

Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, coi khoa học, công nghệ và tri thức là động lực trọng yếu cho sự phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nền tảng vững chắc. Trong bối cảnh đó, mỗi doanh nghiệp đều giữ vai trò then chốt, là lực lượng tiên phong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Song hành với hành trình ấy, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán: AST) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại các cảng hàng không lớn trên cả nước đã và đang đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm 2025, năm bản lề của doanh nghiệp tư nhân, Taseco Airs đã triển khai mở rộng hệ thống kinh doanh tại Nhà ga T3 – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), với các thương hiệu đầy triển vọng như Lucky, Soleil, Relay, cùng hệ thống phòng chờ thương gia hiện đại. Không chỉ mang đến những trải nghiệm dịch vụ tiện nghi, đẳng cấp cho hành khách, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định tầm nhìn dài hạn và năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Củng cố vị thế dẫn đầu cung ứng dịch vụ phi hàng không

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Taseco Airs cho biết, năm 2024 Taseco Airs ghi nhận doanh thu đạt 1.330 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỉ đồng. Sáu tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận gần 800 tỉ đồng doanh thu và khoảng 175 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 48% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Taseco Airs đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỉ đồng. Sở dĩ có mục tiêu trên bởi ban lãnh đạo Taseco Airs đánh giá, thị trường hàng không được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự báo đạt 121,2 triệu khách (tăng 9% so với năm 2024). Trong đó, 74 triệu khách nội địa (tăng 6% so với năm 2024) và 47,2 triệu khách quốc tế (tăng 14% so với năm 2024).

Ông Phạm Ngọc Thanh cũng cho biết, sẽ tiếp tục đồng bộ và phát triển thương hiệu Lucky trên toàn hệ thống, đảm bảo tính nhận diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực Fastfood, Souvenir và Restaurant. Đẩy mạnh các dịch vụ cao cấp như phòng khách CIP/VIP, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ đóng gói hành lý, mang đến trải nghiệm tiện ích và đẳng cấp cho khách hàng. "Doanh nghiệp đang bám sát tiến độ thi công, thủ tục, tiêu chí của các chủ đầu tư nhà ga và các cơ quan chủ quản trong việc lựa chọn tham gia hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhằm gia tăng quy mô và thị phần. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong những năm tới. Cùng với hai nhà máy đang hoạt động tại Nội Bài và Cam Ranh, Taseco Airs cũng cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy suất ăn Long Thành. Nhà máy đã khởi công vào ngày 17.4, công suất thiết kế 20.000 suất ăn mỗi ngày và khả năng mở rộng theo các giai đoạn phát triển của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2026, cùng với tiến độ khai thác giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành. Công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong đổi mới dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sự hiện diện tại các cảng hàng không quốc tế chiến lược trong khu vực Đông Nam Á", ông Phạm Ngọc Thanh cho hay.

Trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh đó, Taseco Airs đã khẳng định dấu ấn của công ty từ chiến lược, định hướng phát triển đến trách nhiệm xã hội đối với đất nước, hướng tới mục tiêu cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và giá trị nhân văn. Theo đó, công ty đã tham gia xây dựng điểm trường mầm non Xa Mang - Xã Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa. Đồng thời hỗ trợ bàn ghế bán trú, lọc nước cho trường tiểu học Phú Cường, Phú Minh và 5 trường tiểu học khác tại xã Nội Bài, Quang Minh, TP.Hà Nội; ủng hộ hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam…

Taseco Airs trao tặng bàn ghế bán trú và lọc nước sạch cho trường tiểu học Chi Đông, xã Quang Minh, TP.Hà Nội Ảnh: TASECO

Với tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn cao, Taseco Airs bước vào năm bản lề 2025 bằng tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và nhân văn, tiếp tục nâng tầm trải nghiệm hành khách, đóng góp cho cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.