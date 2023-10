Taseco Airs - Doanh nghiệp bứt phá trong ngành dịch vụ phi hàng không

Hiện Taseco Airs có gần 120 điểm kinh doanh tại 7 sân bay quốc tế lớn bậc nhất Việt Nam với các thương hiệu được nhiều hành khách biết đến như Lucky, Sky Hà Linh, Jalux Duty Free Vietnam, VINACS.



Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty đạt mức doanh thu hợp nhất 603,6 tỉ đồng và 39,2 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng mạnh so với kế hoạch do ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt. Đánh giá về kết quả bứt phá trong sản xuất kinh doanh năm vừa qua, bên cạnh việc quản trị tốt dòng tiền và hàng tồn kho thì lý do chính là bởi thị trường du lịch Nội địa phục hồi mạnh mẽ thậm chí còn có những thời điểm tăng trưởng vượt trội so với năm 2019 trước dịch; lượng khách Quốc tế đến Việt Nam cũng đang trên đà phục hồi, hầu hết các nước đều nới lỏng chính sách mở cửa thúc đẩy du lịch, Việt Nam cũng đã chủ động dỡ bỏ các hạn chế với hành khách nhập cảnh từ cuối Quý 1/2022 và khôi phục lại chính sách miễn thị thực cho 25 quốc gia một quý sau đó.

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh năm 2022 của Taseco Airs là công tác M&A và mở rộng thị phần tại các Cảng Hàng không Quốc tế. Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco đã lần lượt khai trương 01 cửa hàng hàng miễn thuế tại Cảng HKQT Phú Quốc ngày 31.5.2022 và 02 cửa hàng miễn thuế tại Ga đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ngày 25.09.2022; Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh chính thức trở thành công ty con của Taseco Airs từ 01.07.2022; Bên cạnh đó, Taseco Airs đã thực hiện đấu thầu, tham gia hợp tác kinh doanh thành công nhiều điểm mới tại Nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất và Nhà Ga Quốc tế Phú Bài (Huế).

Sky Bakery & Coffee đầu tiên của Taseco Airs đi vào hoạt động từ tháng 1.2023 tại Nhà ga T1, Cảng HKQT Nội Bài Ảnh: Nguyễn Sơn

Điểm kinh doanh Lucky Cafe & Fast Food tại Cảng HKQT Phú Bài (Huế) được đầu tư thiết kế theo phong cách nội thất đặc trưng của địa phương Ảnh: Nguyễn Sơn

Lãnh đạo Công ty cho biết, Taseco Airs đã chính thức hoàn toàn phục hồi với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu hợp nhất ước đạt 525 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 83,5 tỉ đồng. Cổ phiếu AST chính thức ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 08.09.2023 theo Quyết định số 535/QĐ-SGDHCM ngày 06.09.2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM. Số dư tiền mặt, tiền gửi tính đến cuối tháng 6.2023 là khoảng 245 tỉ đồng và dòng tiền năm 2023 dự kiến tiếp tục dương và tăng trưởng mạnh mẽ.



Từ những tín hiệu phục hồi tích cực của Ngành Hàng không và việc khai trương thêm các điểm kinh doanh mới, dự kiến kết quả kinh doanh của Taseco Airs năm 2023 sẽ tăng mạnh so với năm 2022, với doanh thu đạt trên 1.126 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 155 tỉ đồng. Cũng trong năm nay, công ty dự kiến phát triển quy mô tăng thêm khoảng 15% số điểm kinh doanh trên toàn hệ thống. Với nền tảng quản trị, tài chính ổn định và việc đẩy mạnh mở rộng thị phần, Taseco Airs quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra và hướng đến sự phát triển bền vững trong các năm tới.