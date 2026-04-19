Taste of Australia 2026: Liên doanh Việt - Úc ghi dấu dinh dưỡng chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Nutifood Australia và GippsNature - hai thương hiệu thuộc liên doanh quốc tế giữa Nutifood và ViPlus Dairy đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nếu như năm 2025, sự kiện đánh dấu giai đoạn "hé lộ hợp tác" giữa hai bên thì đến năm nay, cú bắt tay này đã chính thức được hiện thực hóa. Hai nhãn hàng đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với mục tiêu mang đến những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Bà Sarah Hooper - đại diện Tổng Lãnh sự quán Úc ghé thăm khu vực trưng bày của GippsNature và Nutifood Australia

Tại khu vực gian hàng, khách tham quan được giới thiệu các dòng sản phẩm chiến lược. Trong đó nổi bật là Nutifood Australia GrowPLUS+ A2 - sữa bột pha sẵn chuẩn Úc vừa ra mắt cuối năm 2025 đã nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường nhờ nền tảng khoa học dinh dưỡng kết hợp nguyên liệu đạm quý A2 chất lượng cao từ Úc, hướng đến việc cải thiện thể trạng và sức khỏe cho trẻ em. Song song đó, GippsNature giới thiệu sữa công thức pha sẵn đạm A2 hữu cơ - một trong số rất ít sản phẩm tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ ACO của Úc. Với thành phần đạm A2 hữu cơ quý giá và công thức dinh dưỡng được thiết kế đặc biệt với các dưỡng chất thiết yếu, nguồn gốc hữu cơ, uy tín, GippsNature Organic A2 là dòng sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp và dự kiến chính thức lên kệ vào cuối tháng 4 này, hứa hẹn mang đến lựa chọn dinh dưỡng khác biệt cho các gia đình Việt Nam.

Hoạt động dùng thử sữa GrowPLUS+ A2 tại gian hàng cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hương vị và chất lượng sản phẩm, từ đó cảm nhận rõ sự khác biệt của các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Phản hồi từ khách hàng cho thấy sự hài lòng về hương vị tự nhiên, nguồn nguyên liệu minh bạch và chất lượng vượt trội. Nhiều người bày tỏ sự tin tưởng dành cho Nutifood Australia và GippsNature, coi đây là lựa chọn đáng tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự quan tâm này cũng phản ánh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của hai thương hiệu tại thị trường Việt Nam, nơi nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp ngày càng gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hiện có, thương hiệu còn đẩy mạnh truyền thông và hé lộ kế hoạch ra mắt các dòng sản phẩm mới trong thời gian tới. Định hướng phát triển tập trung vào việc làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, duy trì tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và đáp ứng nhu cầu tiện lợi, dinh dưỡng chuyên biệt của người tiêu dùng hiện đại. Đây là chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế thương hiệu, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Những sản phẩm sắp ra mắt như sữa bột pha sẵn GippsNature Organic A2 hay sữa bột GrowPLUS+ A2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ, mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cộng đồng.

Taste of Australia 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một sự kiện thường niên uy tín do Tổng Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam tổ chức, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ Úc nhằm quảng bá văn hóa, sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của quốc gia này. Taste of Australia không chỉ là nơi hội tụ của những thương hiệu lớn mà còn là minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa doanh nghiệp Việt Nam và Australia, tạo nên dấu ấn mới trong ngành thực phẩm và dinh dưỡng. sự hiện diện của GippsNature và Nutifood Australia đã góp phần khẳng định chất lượng chuẩn Úc ngay tại Việt Nam, đồng thời cho thấy định hướng phát triển bền vững của liên kết quốc tế giữa hai quốc gia. Việc được giới thiệu trong một chương trình có sự bảo chứng từ cơ quan ngoại giao và chính phủ Úc cũng là minh chứng rõ ràng cho uy tín thương hiệu, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong ngành dinh dưỡng và đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng.