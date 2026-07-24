Tất bật tháo dỡ nhà để mở rộng cửa ngõ phía tây TP.HCM lên 12 làn xe

Đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) là cửa ngõ chính kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Tuyến đường hiện có 6 làn xe, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt mỗi dịp lễ, tết khi lượng người và phương tiện về các tỉnh miền Tây tăng cao. Dự án mở rộng gần 10 km, từ nút giao Kinh Dương Vương đến giáp Tây Ninh, đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 23.7, nhiều dãy nhà mặt tiền dọc đường Lê Khả Phiêu đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng tuyến đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án mở rộng đường đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 30 căn nhà mặt tiền gần vòng xoay An Lạc đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng cũng khẩn trương sửa chữa phần nhà còn lại để sớm ổn định nơi ở ẢNH: NHẬT THỊNH

Không khí sửa chữa diễn ra khẩn trương khi nhiều hộ dân tất bật hoàn thiện phần nhà còn lại để sớm ổn định cuộc sống ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếng máy cắt, máy khoan vang lên liên tục khi nhiều hộ dân khẩn trương tháo dỡ, sửa chữa nhà để kịp bàn giao mặt bằng ẢNH: NHẬT THỊNH

“Việc phải cắt bớt, sửa lại căn nhà cũng có nhiều xáo trộn, nhưng gia đình tôi đồng thuận vì đây là dự án phục vụ lợi ích chung. Chúng tôi cố gắng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và mong tuyến đường sớm được mở rộng để giảm kẹt xe, anh Huỳnh Trung Hiền (ngụ xã Bình Chánh) chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Một dãy nhà gần cầu Bình Điền đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Khu vực này được quy hoạch thêm một cầu mới, mở rộng mặt đường, bổ sung lối đi dành cho người khuyết tật và đầu tư hệ thống chiếu sáng, cảnh quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc tuyến đường, nhiều nhà dân, cửa hàng đã tháo dỡ một phần công trình, di dời tài sản để chuẩn bị bàn giao toàn bộ mặt bằng. Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ bước vào giai đoạn thi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, khoảng 2.240 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, trong đó hơn 1.800 hộ phải giải tỏa toàn bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM dự kiến bố trí khoảng 9.600 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch được UBND TP.HCM phê duyệt, dự án mở rộng đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyến đường nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt mỗi dịp lễ, tết khi người dân từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây hoặc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi khi lưu lượng phương tiện tăng cao, mặt đường 6 làn xe trở nên quá tải, các dòng ô tô, xe khách, xe tải và xe máy nối đuôi, chen kín tuyến đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ quốc lộ 1 và đường Kinh Dương Vương sẽ có quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa ẢNH: NHẬT THỊNH