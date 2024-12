Tất cả thuốc lá đều gây hại, cần tăng thuế, tăng giá để nâng cao sức khỏe

WHO cho biết tất cả các thuốc lá đều gây hại sức khỏe

Theo WHO, từ nhiều thập niên trước, các công ty thuốc lá tuyên bố "đầu lọc của điếu thuốc" là đột phá về công nghệ cho đến thuốc lá "nhẹ - light - mild" và "ít hắc ín - low tar" tốt hơn cho người hút. Thực tế các năm qua, nhiều người hút thuốc hơn, tăng ca bệnh và tử vong liên quan thuốc lá.

WHO cũng cho biết: công bố "thuốc lá điện tử giảm hại hơn 95% so với thuốc lá điếu thông thường" là không có bằng chứng khoa học; và WHO đã khẳng định: Không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Các thuốc lá này đều chứa nicotine là chất gây nghiện cao.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) không phê duyệt thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là "giảm hại". FDA chỉ phê duyệt là sản phẩm điều chỉnh nguy cơ; và bác bỏ tuyên bố rằng, việc sử dụng sản phẩm này ít gây hại hơn so với các sản phẩm thuốc lá khác.

Văn phòng WHO tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cải cách thuế thuốc lá để nâng cao sức khỏe và phát triển bền vững: thuế tiêu thụ đặc biệt là 75% và mức thuế tuyệt đối 15.000 đồng/bao đến năm 2030. Giá thuốc lá rẻ khiến tỷ lệ sử dụng cao.