Tắt một tính năng lỗi thời để 'cởi trói' tốc độ cho Windows 11

Một người dùng trên Reddit cho biết đã gặp tình trạng thao tác với file chậm trong nhiều năm, đặc biệt khi duyệt file trên Windows và sao chép dữ liệu giữa Windows với Android qua USB/FTP, dù máy đang dùng ổ SSD M.2 tốc độ cao.

Sau khi tìm hiểu, người này xác định nguyên nhân nằm ở cơ chế đặt tên file 8.3 (8dot3), là một tính năng tồn tại để tương thích ngược với chuẩn đặt tên cũ của MS-DOS, vốn chỉ cho phép tối đa 8 ký tự cho tên tệp và 3 ký tự cho phần mở rộng.

Windows bị kìm hãm tốc độ bởi một tính năng vẫn tồn tại từ thời MS-DOS ẢNH: PHONG ĐỖ

Cách tăng tốc Windows nhờ tắt một tính năng từ thời MS-DOS

Microsoft xác nhận rằng dù các hệ thống file hiện đại như NTFS hỗ trợ tên file dài, Windows vẫn tự động tạo thêm một tên rút gọn kiểu 8.3 chứa dấu ngã (~) cho mỗi tệp. Hãng cũng nêu rõ tính năng này có thể được tắt vì lý do hiệu năng, áp dụng cho toàn hệ thống hoặc theo từng ổ đĩa riêng.

Người dùng Reddit đã kiểm tra trạng thái bằng lệnh fsutil 8dot3name query C:, sau đó tắt việc tạo tên 8.3 cho file/thư mục mới và xóa tên rút gọn khỏi bộ sưu tập phim trong ổ D bằng lệnh fsutil 8dot3name strip /f /s D:\Movies. Lệnh fsutil 8dot3name cho phép truy vấn, thay đổi cấu hình, quét registry liên quan và xóa tên rút gọn hiện có; tính năng này vẫn được hỗ trợ đầy đủ trên Windows 11.

Kết quả ghi nhận được là việc cuộn ở chế độ xem Tile mượt hơn, tìm kiếm file nhanh hơn, ổ cứng gắn ngoài hoạt động nhanh hơn, việc duyệt thư mục Android qua USB/FTP diễn ra suôn sẻ như một thư mục Windows thông thường.

Dù đây chỉ là góc nhìn cá nhân, nhưng thực tế này khớp với dữ liệu của Dell: hãng từng ghi nhận tốc độ tạo file trên phần mềm sao lưu Avamar bị đình trệ ở khoảng 1,3 triệu file khi bật tên 8.3, trong khi có thể tạo hơn 5 triệu file chỉ trong 2 - 3 giờ khi tắt tính năng này.

Tuy nhiên, Microsoft vẫn cảnh báo rằng việc xóa vĩnh viễn tên 8.3 hiện có mà không kiểm tra các ứng dụng hoặc mục registry phụ thuộc vào chúng có thể gây lỗi ứng dụng bất ngờ, kể cả khi gỡ cài đặt phần mềm. Hãng khuyến nghị nên sao lưu thư mục hoặc ổ đĩa liên quan trước khi thực hiện và nhấn mạnh đây không phải là thủ thuật tăng tốc phổ quát mà chỉ phát huy hiệu quả rõ rệt với các khối lượng công việc chứa số lượng file cực lớn.