Tát nữ sinh, nam thanh niên ở Hải Dương bị phạt 8 triệu đồng

Ngày 2.5, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên ở xã An Thượng (TP.Hải Dương) số tiền 8 triệu đồng do tát nữ sinh nhiều lần vào vùng mặt và đầu.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 23.3, sau khi tan học, do mâu thuẫn cá nhân ở trường, em N.M.D (13 tuổi, học lớp 7, trú tại thôn Trác Châu) hẹn em V.M.P (15 tuổi, trú tại thôn Tiền, là học sinh lớp 9, cùng Trường THCS An Thượng, xã An Thượng) ra khu vực cánh đồng thôn Tiền để giải quyết mâu thuẫn.

Biết sự việc, bố và chú họ em P. là anh Trần Văn H. (32 tuổi, trú tại thôn Tiền) đến địa điểm trên. Tại đây, anh H. đã tát nhiều nhát vào mặt, đầu cháu D. gây thương tích nhẹ.

Trần Văn H. dùng tay tát liên tiếp vào mặt nữ sinh D ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo Công an TP.Hải Dương, hành vi của anh H. bị xử phạt ở mức cao nhất theo điểm a, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.