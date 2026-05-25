Tạt sơn, mắm tôm vào nhà người khác: Lau chùi là xong?

Tạt sơn, mắm tôm… cho bõ tức?

Trước đây, đa phần hành vi tạt sơn, mắm tôm chỉ xuất hiện ở những vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên thời gian qua, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống bị hàng xóm mang sơn qua nhà tạt, hay mâu thuẫn tình cảm tạt sơn nhà người yêu cũ "cho bõ tức" khiến dư luận rùng mình vì sự nông nổi, coi thường pháp luật của một bộ phận người trẻ hiện nay.

Báo Thanh Niên đã thông tin nhiều vụ việc. Cụ thể, ngày 16.5, vụ tạt sơn nhà hàng xóm xuất phát từ xích mâu thuẫn hằng ngày ở xã Nhà Bè không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Công an xã Nhà Bè đưa P.C.B trở lại căn nhà để căn lau chùi sơn, khắc phục hậu quả ẢNH: CACC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc đồng thời trích xuất camera khu vực xung quanh, lấy lời khai các nhân chứng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi tạt sơn là P.C.B, một người dân sinh sống gần nhà nạn nhân.

Vụ việc cô gái 28 tuổi tạt sơn nhà người yêu cũ tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) trong đêm giao thừa khiến dư luận bàng hoàng. "Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thiệt hại nặng nề, cửa chính bám dính mảng sơn vàng lớn; sân và đường trước nhà có nhiều vệt sơn kéo dài; cửa sau và tường hông cũng bị phủ sơn đỏ đậm đặc, chảy dài xuống nền hẻm", Báo Thanh Niên ngày 16.2 đưa tin.

Sau hơn 12 giờ truy tìm, Công an bắt giữ P.N.M.T, cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ cho bõ tức, khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Vĩnh Long và tống đạt lệnh bắt tạm giam ngay trong đêm giao thừa.

Bị can P.N.M.T được Công an phường Thạnh Mỹ Tây đưa ra hiện trường tẩy rửa, lau chùi cổng nhà do Tiên tạt sơn ẢNH: CTV

Mới đây, mâu thuẫn trong quá trình mua bán ô tô, 2 nam thanh niên rủ nhau khủng bố người dân bằng cách liên tiếp tạt mắm tôm pha nước sơn vào 3 căn nhà ở TP.HCM… Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thới lập hồ sơ, xử lý N.C.C (31 tuổi) và N.Q.M (30 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản.

Tạt sơn, mắm tôm: Có thể xử lý hành vi hủy hoại tài sản

Luật sư Đinh Mai Phương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là nơi ở và cảm giác an toàn của một gia đình. Theo nữ luật sư, pháp luật không chỉ bảo vệ tài sản, mà còn bảo vệ đời sống bình thường, quyền được sống an toàn của công dân. Bởi vậy, không thể nhìn nhận việc "lau chùi, dọn rửa" là đã xong trách nhiệm pháp lý.

"Khi người khác có hành cố ý tạt sơn, chất bẩn, nhất là vào ban đêm, nhiều lần hoặc có tổ chức, thì đây không còn là "bốc đồng cho bõ tức" mà là hành vi thị uy, gây áp lực tinh thần, xâm phạm trật tự xã hội và còn là cố ý hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác", nữ luật sư nói.

Luật sư Đinh Mai Phương cho biết tùy tính chất, mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 318 BLHS 2015, sửa đổi 2017 (Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc lên đến 7 năm tù) về hành vi gây mất trật tự công cộng, xâm phạm tài sản; đồng thời người vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo Điều 584; 585 Bộ luật Dân sự 2015.

Cô cho biết thêm: "Trường hợp gây thiệt hại tài sản đủ định lượng, hoặc dưới định lượng nhưng thuộc trường hợp luật định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 (có thể lượng hình phạt tù từ 6 tháng lên đến 30 năm)"

Còn luật sư Đinh Mai Phương nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các hành vi này, nhất là trường hợp tái diễn, thuê người thực hiện, nhằm đòi nợ, trả thù hoặc uy hiếp tinh thần. Bởi "nếu chỉ yêu cầu "tạt xong rồi dọn" thì chưa đủ sức răn đe và dễ tạo tiền lệ xem thường pháp luật.

Một cán bộ công an trên địa bàn TP.HCM nói: "Giờ chỉ mâu thuẫn thôi nhiều người trẻ cũng có thể làm bậy. Thực tế việc tạt sơn mắm tôm chất bẩn vào nhà người khác gây hậu quả nghiêm trọng thì tài sản dưới 2 triệu đồng vẫn có thể bị xử lý về hành vi hủy hoại tài sản".

Luật quy định, tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, người vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản là di vật, cổ vật...