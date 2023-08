Tát sông tìm manh mối, góp những chiến công thầm lặng

Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ huy, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự trong cả nước thực hiện các chủ trương, biện pháp kỹ thuật hình sự, tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào lĩnh vực khoa học hình sự, được lãnh đạo bộ và công an các địa phương, đơn vị phối hợp ghi nhận, đánh giá cao trong những chiến công phá án.

Lực lượng kỹ thuật hình sự "vạch lá tìm sâu" để xác định nguyên nhân, tìm dấu vết, hung thủ, manh mối vụ việc ĐÌNH HUY

Dù không được biết đến nhiều như những lực lượng khác, song công tác "vạch lá tìm sâu" của lực lượng kỹ thuật hình sự cũng không kém phần vất vả, gian nan.

Tát sông, sàng bùn để tìm manh mối

Tháng 11.2020, một vụ giết người rúng động xảy ra tại Hải Dương. Ông D.C.C (49 tuổi, trú TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng chiếc ô tô, gia đình và lực lượng chức năng ròng rã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhiều tháng sau, gia đình phát hiện xe ô tô của ông C. tại Hà Nội và đầu tháng 7.2021, Cao Tài Năng (43 tuổi, trú P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ra đầu thú, khai nhận đã giết ông C. tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (P.Bình Hàn), sau đó đốt xác, phi tang thi thể nạn nhân.

Thông tin về vụ án này, đại diện C09 cho hay, sau khi tìm thấy xe ô tô và Năng ra đầu thú, Công an tỉnh Hải Dương đã mở chuyên án. Tuy nhiên, một vụ án mạng thì phải có nạn nhân, Năng khai đã sát hại ông C. từ 7 tháng trước nên việc tìm kiếm dấu vết hiện trường để chứng minh lời khai của Năng vô cùng khó khăn.

Hiện trường Cao Tài Năng sát hại chủ nợ T.N

C09 đã huy động những cán bộ dày kinh nghiệm về hỗ trợ Công an Hải Dương khám nghiệm hiện trường và phát hiện tường đã sơn lại, phát hiện vết máu, nhưng đã bị phân hủy theo thời gian, không thể giám định, phân tích.

"Đối tượng Năng đã khai nhận giết người. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ khẳng định nạn nhân đã bị giết, nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là buộc phải tìm được phần cơ thể của nạn nhân để chứng minh nạn nhân đã chết", đại diện C09 kể.

Theo đại diện C09, trong vụ án này, Năng khai đã sát hại nạn nhân rồi phân hủy, đốt xác. Chính vì vậy, khi hung thủ khai phi tang thi thể nạn nhân ở đâu, lực lượng chức năng liền tức tốc tới đó khám nghiệm, tìm manh mối.

Bờ sông Kim Sơn, nơi Cao Tài Năng chôn xác nạn nhân T.N

"Khi đối tượng khai vứt ở dưới sông Kim Sơn, chúng tôi chặn sông lại, tát cạn, xúc bùn để sàng lọc, tìm xem có phần cơ thể nạn nhân không. Thậm chí, tìm ở nhiều đống rác, trong môi trường độc hại nhưng nhiều ngày vẫn chưa có kết quả vì cơ thể và xương của nạn nhân bị Năng đốt đã cháy hết nên rất khó tìm", đại diện C09 cho hay.

Từ lời khai của Năng về một phần thi thể mà đối tượng phi tang bằng cách đập nát, qua kinh nghiệm, lực lượng kỹ thuật hình sự đã đến hiện trường và khoanh vùng tìm kiếm. Một mẩu xương nhỏ bằng đầu đũa được tìm thấy, giám định AND trùng khớp, lời khai của Năng cũng phù hợp với những dấu vết để lại hiện trường, từ đó Công an tỉnh Hải Dương đã có căn cứ khởi tố, bắt Năng.

Bắt hung thủ ngay ở hiện trường vụ án

Khoảng 21 giờ ngày 5.11.2018, Công an H.Phù Cừ (Hưng Yên) nhận tin báo bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi) tử vong tại số nhà 96 phố Hòa Bình, thuộc thôn Cao Xá (xã Trần Cao, H.Phù Cừ).

Ngay sau khi nhận được tin báo, C09 đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường vụ việc. Thông tin đối tượng gây án xuất hiện rất mơ hồ vì không có nhân chứng, bởi nhân chứng duy nhất là người hàng xóm sang can ngăn vụ giết người đã bị đối tượng tấn công dẫn đến nguy kịch. Một người dân khác thì kể lại "có thấy một bóng đen, sau khi gây án đã nhảy xuống ao và tẩu thoát".

Đoàn Hữu Khơi tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện Đoàn Hữu Khơi (22 tuổi, trú cùng xóm với nạn nhân) có một số đặc điểm giống như miêu tả đang đứng ở hiện trường xem lực lượng chức năng khám nghiệm, nhà Khôi cách nhà nạn nhân khoảng vài chục mét.

"Vô tình theo mô tả thấy Khơi rất giống đối tượng giết người. Đặc biệt, chúng tôi phát hiện trên vành tai Khôi có vết màu nâu, giống máu nên đã giữ Khơi lại để kiểm tra. Khi kiểm tra thì phát hiện đó đúng là máu người, Khôi khai rằng lúc chiều bị đánh vào đầu nên máu chảy xuống tai. Tiếp tục kiểm tra đầu, chúng tôi phát hiện rất nhiều máu ở đầu đối tượng trong khi Khơi không bị thương", đại diện C09 kể.

Biết không thể chối cãi, Khơi đề nghị được gặp mẹ. Khơi ôm mẹ khóc rồi thừa nhận hành vi của mình. Khơi khai nắm được giờ đi thể dục của bà T. nên lẻn sang để bắt trộm vịt. Tuy nhiên, hôm đó bà T. về sớm, Khơi bị phát hiện và đã dùng dao sát hại nạn nhân. Hàng xóm phát hiện chạy sang can ngăn cũng bị Khơi đâm trọng thương.

Hung thủ lộ diện từ dấu giày để lại

Ngày 5.1.2016, Công an TX.Hoàng Mai (Nghệ An) nhận được tin báo bà Nguyễn Thị H. (62 tuổi, trú P.Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai) tử vong trong tư thế quần áo bị tụt ra, trong vùng kín bị xây xát, có dấu hiệu bị xâm hại.

Tại hiện trường, két sắt của nạn nhân có dấu hiệu bị cạy mở bằng xà beng nhưng không được. Ban đầu, Công an tỉnh Nghệ An nhận định đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, hung thủ là nam giới và đề nghị C09 về phối hợp điều tra.

Nhiều vụ án khó, tưởng chừng phải đóng lại nhưng lực lượng kỹ thuật hình sự vẫn tìm ra manh mối, buộc hung thủ phải cúi đầu nhận tội ĐÌNH HUY

"Nạn nhân làm nghề ghi lô đề nên có một số tờ giấy ghi đề có chữ ký rơi ở hiện trường. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện 2 dấu giày để lại, một dấu vết là của con nuôi nạn nhân, một dấu vết khác nhỏ, nghi của phụ nữ", đại diện C09 kể lại, và cho hay, qua điều tra, xác nhận con nuôi nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm, vết giày của người này để lại hiện trường là do về nhà, phát hiện mẹ nuôi tử vong rồi báo công an.

Lúc này, lực lượng kỹ thuật hình sự tập trung vào dấu giày phụ nữ và loại trừ khả năng nạn nhân bị nam giới hiếp dâm. Qua truy xét, ban chuyên án nhận thông tin vào khoảng 21 giờ tối 4.1.2016 có thấy Hồ Thị Huệ (26 tuổi, trú P.Quỳnh Thiện) nói chuyện với nạn nhân. Ngay lập tức, lực lượng chức năng triệu tập Huệ để thẩm vấn. Huệ thừa nhận có gặp nạn nhân, nhưng chỉ đứng nói chuyện ngoài cổng về khoản tiền 5 triệu đồng mà Huệ vay, chứ không hề vào nhà.

Nhận thấy nhiều điểm nghi ngờ trong lời khai của Huệ, lực lượng kỹ thuật hình sự đã lấy toàn bộ giày dép của Huệ để đối chiếu với dấu vết để lại thì phát hiện một chiếc giày trùng khớp với dấu vết để lại tại hiện trường. Huệ phải cúi đầu nhận tội.



Theo đại diện C09, Huệ khá tinh vi khi đã tạo hiện trường giả sau khi sát hại nạn nhân. Khoảng 21 giờ tối 4.1.2016, Huệ có đến gặp nạn nhân thương thảo về khoản nợ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, Huệ lẻn vào nhà bà H. và bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó vén áo quần bà H., dùng xà beng tấn công âm hộ và tạo vết đập phá ở két sắt để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, Huệ sau đó vẫn phải đền tội.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng kỹ thuật hình sự toàn quốc đã giám định khoảng 70.000 vụ, riêng Viện Khoa học hình sự đã tham gia giám định gần 7.000 vụ, trong đó có những vụ án phức tạp, mang yếu tố quyết định để tìm ra chân tướng thủ phạm, giúp công an các địa phương phá thành công nhiều vụ án khó.