Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân tử vong, 1 mất tích

Trưa 23.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề trên biển khiến 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân mất tích.

Nơi xảy ra vụ tàu cá bị sóng đánh chìm khiến 1 ngư dân tử vong và 1 ngư dân mất tích ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Đồn biên phòng Sa Huỳnh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) nhận được thông tin từ người dân về việc tàu cá QNg - 44586 TS của ông Tạ Ngọc Dũng (56 tuổi, ở P.Phổ Thạnh) bị sóng đánh chìm khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển P.Phổ Thạnh, cách bờ 500 m. Tất cả 4 ngư dân trên tàu này (gồm ông Dũng và 3 người khác) đều rơi xuống biển.

Ngay sau đó, lực lượng bộ đội biên phòng cùng người dân và các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 4 ngư dân nói trên.

Đến nay, lực lượng chức năng đã vớt được 3 ngư dân và đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế P.Phổ Thạnh. Tuy nhiên, ngư dân Lê Văn Thắng (23 tuổi, ở P.Phổ Thạnh) đã tử vong, 2 ngư dân Tạ Ngọc Dũng và Tạ Ngọc Tuấn (ở P.Phổ Thạnh) đã an toàn.

Còn ngư dân Võ Thái Thạch (27 tuổi, ở P.Phổ Thạnh) bị mất tích.

Chính quyền địa phương đã huy động 23 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, dân quân phối hợp với gia đình chủ tàu và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết trên vùng biển Quảng Ngãi rất xấu, mưa to sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu cá QNg - 44586 TS dài 14,5 m, công suất 355 CV. Lúc 4 giờ ngày 23.11, tàu cá này xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Huỳnh đi hành nghề giã cào đơn.