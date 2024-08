Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng, 11 ngư dân được cứu

Rạng sáng 9.8, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội Biên phòng 2 đã cứu hộ thành công 11 ngư dân bị chìm tàu cá do va chạm với tàu hàng trên vùng biển Thừa Thiên - Huế.

Lực lượng cứu hộ của Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai cứu hộ ngư dân chìm tàu trên biển NGỌC BÌNH

Lúc 4 giờ 15 cùng ngày, trực ban tác chiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin từ Trạm kiểm soát Thuận An (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An) về việc tàu cá TTH-92189 TS công suất 700 CV do ông Đỗ Thanh Thuấn (47 tuổi, ở xã Vinh Thanh, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trưởng đã gặp nạn và bị chìm do va vào tàu hàng Khánh Minh-19. Tàu cá chìm tại vị trí cách phao số 0 cửa biển Thuận An khoảng 500 m, trên tàu có 11 thuyền viên.

Các lực lượng chức năng phối hợp với chủ tàu cá tiếp tục trục vớt tàu bị chìm NGỌC BÌNH

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu ST112 (BP 31-12-01) cùng 8 cán bộ, chiến sĩ do Hải đội trưởng phụ trách ra cứu nạn.



Thuyền trưởng và ngư dân sau khi được cứu lên tàu hàng NGỌC BÌNH

Đến 4 giờ 50 cùng ngày, toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá TTH-92189 TS được đưa lên tàu hàng Khánh Minh-19 an toàn.

Tàu cá TTH-92189 TS chìm bán thân, chủ tàu đang triển khai phối hợp với các phương tiện và lực lượng biên phòng để trục vớt. 11 thuyền viên sức khỏe ổn định.

Hiện tàu cứu hộ của Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với các phương tiện, chủ tàu tham gia trục vớt tàu cá bị chìm.