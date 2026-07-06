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Cú va chạm kinh hoàng ngoài khơi cảng Phú Hải: Tàu cá chìm, 1 người tử vong
Video Thời sự

Cú va chạm kinh hoàng ngoài khơi cảng Phú Hải: Tàu cá chìm, 1 người tử vong

Quế Hà
Quế Hà
Trưa 6.7.2026, Đồn biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng) thông tin ban đầu về vụ tàu cá va chạm tàu hàng xảy ra trên vùng biển ngoài khơi cảng Phú Hải, làm 1 ngư dân tử vong.

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