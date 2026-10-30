Tàu cao tốc chạy tới 160 km/giờ trong thảm kịch đâm tàu ở Tây Ban Nha

Theo hãng tin Reuters, giới chức cho hay đã hoàn tất 49 ca khám nghiệm tử thi và xác định danh tính của 5 nạn nhân, bên cạnh đó cũng đã nhận được thông tin về 64 người mất tích trong vụ tai nạn đường sắt được xem là nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số những người mất tích nằm trong số các thi thể chưa được xác định danh tính.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Oscar Puente, vụ va chạm xảy ra gần thị trấn Urda, miền trung Tây Ban Nha, sau khi một số đoàn tàu buộc phải dừng lại do hệ thống tín hiệu tự động gặp sự cố, khiến trung tâm điều phối tại Madrid phải tiếp quản quyền kiểm soát. Một đoàn tàu do công ty quốc doanh Renfe vận hành đã được cho phép tiếp tục di chuyển, mặc dù phía trước đó vẫn còn một đoàn tàu khác của hãng Iryo đang dừng đỗ.

Các đoạn ghi âm liên lạc giữa trung tâm điều khiển và các lái tàu, do tờ El Pais thu thập được, cho thấy một điều phối viên đã cho phép đoàn tàu của hãng Renfe tiếp tục hành trình với tốc độ bình thường. Theo ông Puente, hành động này đã vi phạm quy định yêu cầu tàu phải di chuyển với tốc độ không quá 40 km/giờ trong những tình huống như vậy.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha hôm 29.10 ẢNH: REUTERS

Các đoạn ghi âm cũng cho thấy điều phối viên đã cho phép đoàn tàu Renfe – chở 379 hành khách và 7 nhân viên – tiếp tục hành trình, trong khi theo quy định, đoàn tàu Iryo (đang ở phía trước, chở 147 hành khách và 5 nhân viên) mới là tàu được ưu tiên đi trước.

Ông Sebastian Herrero, một hành khách sống sót, kể lại: “Chúng tôi đã dừng lại tại chỗ suốt 15 phút. Nhiều người đang ngủ, những người khác thì chỉ ngồi yên lặng chờ đợi, thì bất thình lình, một cú va chạm cực mạnh ập đến – thực sự là một cú va chạm vô cùng khủng khiếp. Tất cả chúng tôi đều bị hất văng qua các hàng ghế, va vào bất cứ thứ gì trên đường đi. Tôi ngã chúi mặt vào chiếc ghế phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi chẳng kịp đưa tay ra hay tìm cách tự bảo vệ mình".

Theo báo cáo sơ bộ từ Cơ quan Độc lập Điều tra Kỹ thuật về các Tai nạn và Sự cố , "chuỗi các sự cố, chỉ dẫn và hành động đã dẫn đến vụ va chạm, trong bối cảnh thiếu vắng các rào cản ngăn ngừa cần thiết". Cơ quan này ước tính đoàn tàu Renfe đang di chuyển với tốc độ từ 160 đến 200 km/giờ vào thời điểm xảy ra va chạm. Số liệu chính xác sẽ được xác nhận sua khi trích xuất dữ liệu từ hộp đen của tàu.

“Khung cảnh thật kinh hoàng. Những toa tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, trông như thể vừa phát nổ vậy. Những người thoát ra ngoài đều trong tình trạng vô cùng tồi tệ; trong khi đó, những người khác bắt đầu kéo các thi thể ra rồi đặt ngay cạnh chúng tôi. Đó là một hình ảnh thật đau lòng", ông Herrero kể.

Trước đó, vào tháng 1, một vụ tai nạn chết người khác cũng liên quan đến các công ty đường sắt này trên cùng tuyến đường. Sự việc đã khơi lại cuộc tranh luận về vấn đề an toàn và bảo trì trên mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Tây Ban Nha, với quy mô lớn nhất châu Âu.