Tàu cao tốc đâm phải đàn voi khoảng 100 con ở Ấn Độ

Hiện trường vụ tai nạn vào ngày 20.12 ẢNH: REUTERS

Hãng AP ngày 20.12 đưa tin 7 con voi châu Á thiệt mạng và một voi con bị thương khi một đoàn tàu cao tốc va chạm với đàn voi đang băng qua đường ray tại bang Assam phía đông bắc Ấn Độ.

Người lái tàu phát hiện đàn khoảng 100 con voi và đã sử dụng phanh khẩn cấp, nhưng tàu vẫn đâm phải một số con, người phát ngôn Đường sắt Ấn Độ Kapinjal Kishore Sharma cho biết.

Ông Sharma cho biết, 5 toa tàu và đầu máy đã bị trật bánh sau vụ va chạm xảy ra vào sáng 20.12, nhưng không có thương vong về người. Các bác sĩ thú y đã tiến hành khám nghiệm xác những con voi chết và chúng sẽ được chôn cất vào cuối ngày.

Địa điểm xảy ra tai nạn là một khu rừng cách thủ phủ Guwahati của bang Assam khoảng 125 km về phía đông nam. Đường ray trong bang thường xuyên có voi lui tới, nhưng Đường sắt Ấn Độ cho biết trong một thông cáo rằng địa điểm xảy ra tai nạn không phải là hành lang cảnh báo có voi di chuyển.

Chuyến tàu Rajdhani Express, khởi hành từ thị trấn Sairang thuộc bang Mizoram giáp biên giới Myanmar, đang trên đường đến thủ đô New Delhi với 650 hành khách trên tàu thì va phải đàn voi.

"Chúng tôi đã tách các toa tàu không bị trật bánh và đoàn tàu tiếp tục hành trình đến New Delhi. Khoảng 200 hành khách trên 5 toa tàu bị trật bánh đã được chuyển đến Guwahati bằng một chuyến tàu khác", ông Sharma cho biết.

Xác những con voi bị đoàn tàu đâm phải ẢNH: REUTERS

Việc tàu hỏa chạy quá tốc độ đâm phải voi rừng không phải là hiếm ở Assam, nơi sinh sống của khoảng 7.000 con voi châu Á hoang dã, một trong những nơi tập trung voi nhiều nhất ở Ấn Độ. Từ năm 2020, ít nhất 10 con đã bị tàu hỏa chạy quá tốc độ cán chết trên khắp bang này.

Voi rừng thường đi lạc đến khu dân cư vào thời điểm này trong năm, khi các cánh đồng lúa sắp thu hoạch. Tại Ấn Độ có khoảng 22.000 con voi hoang dã.

Nạn phá rừng và các hoạt động xây dựng gần môi trường sống của chúng buộc voi phải đi xa hơn để tìm kiếm thức ăn, thường dẫn đến xung đột với con người.

Theo AFP dẫn số liệu của Quốc hội Ấn Độ, 629 người đã thiệt mạng do voi tấn công tại nước này trong giai đoạn 2023-2024.