Tàu chiến Mỹ lần đầu thăm căn cứ Campuchia mới nâng cấp, đậu gần tàu Trung Quốc

Ngày 24.1, tàu tác chiến cận bờ USS Cincinnati (LCS-20) của Hải quân Mỹ đã bắt đầu neo tại cầu cảng của căn cứ hải quân Ream, tỉnh Preah Sihanouk, miền nam Campuchia, theo AFP. Cách đó chỉ khoảng 150 m là 2 tàu chiến của Trung Quốc.

Tàu tác chiến cận bờ USS Cincinnati (LCS-20) của Hải quân Mỹ đến căn cứ hải quân Ream của Campuchia ngày 24.1 ẢNH: AFP

Theo tờ Khmer Times, chuyến thăm của tàu USS Cincinnati với khoảng 100 thủy thủ kéo dài đến ngày 28.1. Đây là tàu hải quân nước ngoài đầu tiên cập cảng Campuchia trong năm 2026 và là tàu đầu tiên của Mỹ (tàu nước ngoài thứ ba) ghé quân cảng Ream từ khi căn cứ này được Trung Quốc nâng cấp và khánh thành vào năm 2025.

Chuẩn đô đốc In Sokhemra, Phó tư lệnh căn cứ hải quân Ream, nói rằng chuyến thăm là cột mốc mới trong hợp tác hải quân song phương, phản ánh sự tin cậy và hợp tác ngày càng tăng giữa hải quân hai nước.

"Mục đích của chuyến thăm này là nhằm mở rộng hợp tác và tăng cường mối quan hệ giữa hải quân hai nước", ông Sokhemra nói.

Các quân nhân Campuchia đứng cạnh tàu tác chiến cận bờ USS Cincinnati của Mỹ ẢNH: AFP

Vị chuẩn đô đốc cho biết trước đây, căn cứ Ream không thể đón tàu lớn do vùng nước nông và hạ tầng hạn chế. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực mở rộng, các tàu chiến cỡ vừa giờ có thể vào neo đậu.

Tàu USS Cincinnati là tàu tác chiến cận bờ lớp Independence, được thiết kế cho chiến dịch nhanh, linh hoạt ở vùng nước nông, gần bờ. Tàu có độ choán nước xấp xỉ 3.000 tấn, dài khoảng 130 m và có bãi đáp trực thăng.

Chỉ huy tàu Andrew J. Recame nói rằng việc trở thành tàu hải quân đầu tiên của Mỹ neo đậu tại căn cứ hải quân Ream là một đặc ân và vinh dự. "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ hữu nghị và truyền thống lâu dài", ông Recame nói.