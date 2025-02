Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển gần Úc

The Guardian đưa tin 3 tàu Trung Quốc, gồm tàu khu trục, khinh hạm và tàu tiếp tế, đã tiến vào vùng biển quốc tế, cách bờ biển phía nam bang New South Wales của Úc khoảng 340 hải lý. Hải quân Trung Quốc đã thông báo cho Bộ Quốc phòng Úc trước khi tiến hành tập trận.

Trung Quốc cho biết cuộc tập trận trên “an toàn, tiêu chuẩn và chuyên nghiệp”, phù hợp với luật pháp quốc tế. Một tàu Hải quân New Zealand đã giám sát đợt tập trận. Những con tàu Trung Quốc đã thay đổi đội hình, đặt mục tiêu xuống nước, tiếp tục di chuyển và thu hồi mục tiêu. Theo The Guardian, tàu New Zealand không thấy hỏa lực bắn ra từ tàu Trung Quốc, song hoạt động bố trí đội hình được cho là giống một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Quân đội Úc ngày 21.2 công bố hình ảnh khinh hạm Trung Quốc di chuyển tại vùng biển không được tiết lộ trong ngày 11.2 ẢNH: AFP

Ít nhất 3 máy bay thương mại đã đổi lộ trình trong ngày 21.2 liên quan hoạt động của tàu Hải quân Trung Quốc nêu trên. Cơ quan hàng không Úc đã nắm thông tin về lịch diễn tập đạn thật trên vùng biển quốc tế và đã hướng dẫn trực tiếp cho các phi công.

Khi được hỏi về kế hoạch tập trận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết quân đội nước này “đã tổ chức đội hình hải quân để tiến hành huấn luyện và diễn tập ở vùng biển xa”, theo AFP.

Mỹ thay đổi tuyên bố về Đài Loan, Trung Quốc phản ứng mạnh

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết Bắc Kinh đã thông tin cho Canberra về những hoạt động của 3 tàu nói trên, bao gồm khả năng tập trận bắn đạn thật. “Hoạt động này nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Các tàu, máy bay của Úc và New Zealand đã giám sát đội tàu Trung Quốc khi họ đi về gần vùng biển ngoài khơi Úc”, ông Albanese nói.