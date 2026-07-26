Tàu cổ ở Hội An lại lộ rõ hình hài sau gần 3 năm

Ngày 26.7, ông Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết chiều 25.7, trong lúc tản bộ trên bãi biển Hội An (phường Hội An Tây), ông cùng một số người dân bất ngờ phát hiện phần khung sườn của con tàu cổ lộ rõ trên mặt cát. Theo ông Việt, con tàu vẫn nằm đúng vị trí được phát hiện gần 3 năm trước, song phần gỗ lộ thiên đã có dấu hiệu xuống cấp do tác động của thời tiết và môi trường biển.

Con tàu cổ lại phát lộ sau thời gian dài ẢNH: LÊ QUỐC VIỆT

Đáng chú ý, nhiều cấu kiện gỗ của con tàu phủ kín rêu xanh, tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa bãi biển, thu hút nhiều người dừng chân quan sát. Khi biết đây là con tàu cổ có giá trị khảo cổ lớn, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên.

Liên quan đến kế hoạch khai quật, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho biết việc khai quật chưa thể triển khai ngay do phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo luật Di sản văn hóa mới có hiệu lực.

Theo bà Phương, Sở đã có văn bản báo cáo Bộ VH-TT-DL, đề nghị chấp thuận chủ trương khai quật khẩn cấp con tàu cổ.

Rêu xanh bám quanh phần gỗ của con tàu cổ ẢNH: LÊ QUỐC VIỆT

Theo bà Phương, đây là dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, khối lượng di vật lớn, kinh phí cao và đòi hỏi đơn vị tư vấn có chuyên môn sâu. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị phải được thực hiện thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật và an toàn cho di vật.

Hiện Sở VH-TT-DL đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp bảo quản tạm thời đối với phần di vật đã lộ ra, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt phương án khai quật trong thời gian sớm nhất.

Con tàu gỗ cổ được người dân phát hiện vào sáng 26.12.2023, khi phần khung tàu dần lộ ra dưới lớp cát sát mép nước trên bãi biển Hội An. Thời điểm đó, phần thân tàu lộ thiên dài khoảng 15 m, rộng khoảng 3 m, với hệ thống khung gỗ còn tương đối nguyên vẹn.

Hiện Sở VH-TT-DL đã có báo cáo gửi Bộ VH-TT-DL xin chủ trương thực hiện khai quật khẩn cấp đối với con tàu cổ ẢNH: LÊ QUỐC VIỆT

Trong năm 2024, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp Bảo tàng Quảng Nam (nay là Bảo tàng Đà Nẵng) cùng các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát chuyên sâu con tàu.

Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy con tàu có kích thước lớn, mang nhiều đặc trưng của tàu thuyền truyền thống Đông Nam Á như có sống mũi, nhiều lớp ván be; sử dụng gỗ bằng lăng (săng lẻ) làm giang và gỗ kiền kiền làm ván be.

Theo các chuyên gia, căn cứ vào cấu trúc, kỹ thuật đóng tàu và vật liệu, con tàu cổ ở bờ biển Hội An nhiều khả năng có niên đại từ khoảng thế kỷ 14 - 16. Đây được đánh giá là một phát hiện khảo cổ có giá trị lớn, góp phần cung cấp thêm tư liệu về lịch sử hàng hải và hoạt động giao thương trên tuyến biển khu vực.