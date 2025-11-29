Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu CSB 8004 vượt 4.600 hải lý, hoàn thành công tác tại Nhật Bản

Đình Huy
Đình Huy
29/11/2025 14:58 GMT+7

Sáng 29.11, tàu CSB 8004 chở đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã về đến Hải Phòng, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, trong chuyến công tác tại Nhật Bản, lực lượng trên tàu CSB 8004 đã chào xã giao chính quyền địa phương, lãnh đạo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Vùng 7/Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản; phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển; tham quan các địa chỉ văn hóa của địa phương và tổ chức tiệc chiêu đãi của hai lực lượng.

- Ảnh 1.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thực hiện nghi thức chào tạm biệt trên biển

ẢNH: LAM GIANG

Đây là lần thứ 3, tàu CSB 8004 thực hiện chuyến công tác trên vùng biển xa. Tổng quãng đường đi và về gần 4.600 hải lý, phải vượt qua nhiều vùng biển có thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1, ghi nhận và biểu dương các thành viên trong đoàn công tác đi trên tàu CSB 8004 đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tàu CSB 8004 hiện đại như thế nào?

Theo Công ty TNHH MTV 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), tàu CSB 8004 là tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam, có thiết kế tiên tiến, đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, đã được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa tính năng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động của lực lượng cảnh sát biển.

Tàu dài 90,5 m, rộng 14 m, mớn nước tối đa 4 m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn. Kíp tàu 30 người, kíp cứu nạn 40 người. Tàu có thể tham gia cứu hộ cứu nạn với sức chứa 120 người ăn, ngủ và kéo được tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn. Tàu có khả năng hoạt động ở cấp không hạn chế, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Tàu có sân đỗ dành cho máy bay trực thăng hạng trung tới 14 tấn, 2 xuồng cứu sinh xuyên lửa cao tốc, chịu được nhiệt độ cao và sóng ở cấp 12, chạy bằng pin năng lượng mặt trời, mỗi chiếc có thể chở tối đa 37 người.

Trên tàu trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nhất. Mọi hoạt động của tàu đều được điều khiển bằng hệ thống tự động. Tàu có hệ thống nhận dạng các tàu trong và ngoài nước đăng ký hoạt động ở vùng biển Việt Nam.


CSB 8004 Cảnh Sát Biển Bộ Quốc phòng Nhật Bản
