Tàu hàng Barzan chuyển hướng vào đất liền để bàn giao 14 ngư dân

Sáng 21.11, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết 14 ngư dân của tàu cá BĐ 98268 TS đã được tàu hàng Barzan (quốc tịch Đức) bàn giao cho tàu Cảnh sát biển 4034 vào lúc 7 giờ cùng ngày (21.11).



Sau khi tiếp nhận các ngư dân, tàu Cảnh sát biển 4034 lập tức quay về cảng Hải đội 301 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, dự kiến sẽ cập bờ khoảng 10 giờ 30 ngày 21.11.

"Sau khi thực hiện xong các thủ tục tiếp nhận, đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định và TX.Hoài Nhơn sẽ đưa các ngư dân trên tàu cá BĐ 98268 TS về nhà", ông Nguyễn Chí Công cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BĐ 98268 TS do ông Huỳnh Văn Bạn (37 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân. Khoảng 2 giờ sáng 20.11, tàu cá này bị chìm tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 92 hải lý, các ngư dân bám vào phần nổi của tàu chờ cứu nạn.

UBND tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác vào Bình Thuận để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ, hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Tàu Cảnh sát biển 6007 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Phú Quý cũng xuất phát đi cứu nạn các ngư dân trên tàu cá BĐ 98268 TS.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trưa 20.11, tàu hàng Barzan (quốc tịch Đức) đang hành trình từ Trung Quốc đi Singapore cứu được 14 ngư dân nói trên an toàn.

Lúc 14 giờ 30 phút (20.11), tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được với tàu hàng Barzan. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn và mạn tàu hàng Barzan quá cao nên việc đưa ngư dân qua tàu Cảnh sát biển 6007 không thực hiện được, do không bảo đảm an toàn.

Tàu hàng Barzan đồng ý theo đề nghị của các cơ quan chức năng Việt Nam, chuyển hướng vào đất liền để bàn giao các ngư dân bị nạn. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng cử phương tiện và lực lượng ra biển để tiếp nhận, hỗ trợ các ngư dân tàu cá BĐ 98268 TS.