Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương tại Ấn Độ

Đình Huy
Đình Huy
28/01/2026 10:26 GMT+7

Sáng nay 28.1, tàu hộ vệ săn ngầm 17 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ.

Thông tin từ Vùng 2 Hải quân cho biết, sáng 28.1, tại quân cảng Lữ đoàn 171, tàu hộ vệ săn ngầm 17 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất phát bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2, làm trưởng đoàn công tác trên tàu hộ vệ săn ngầm 17.

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương Milan 2026 tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Lữ đoàn 171 tặng hoa đoàn công tác trước khi tàu hộ vệ săn ngầm 17 rời quân cảng

ẢNH: ANH THƠ

Theo kế hoạch, đoàn công tác và tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ chào xã giao chính quyền địa phương nơi tàu cập bến và căn cứ Lumut của Hải quân Malaysia, tổ chức tiệc chiêu đãi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nước bạn.

Tại Ấn Độ, tàu hộ vệ săn ngầm 17 và đoàn công tác sẽ tham gia diễn tập hải quân đa phương Milan 2026. Trong hành trình hơn 5.000 hải lý, cán bộ, chiến sĩ trên tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, thao tác làm chủ vũ khí, trang bị, rèn luyện sức bền của cán bộ, thủy thủ.

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương Milan 2026 tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Thủy thủ tàu hộ vệ săn ngầm 17 làm công tác chuẩn bị rời bến

ẢNH: ANH THƠ

Theo Vùng 2 Hải quân, chuyến đi theo lời mời của Hải quân Malaysia và Hải quân Ấn Độ nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước.

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương Milan 2026 tại Ấn Độ - Ảnh 3.
Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương Milan 2026 tại Ấn Độ - Ảnh 4.

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: ANH THƠ

Trong hải trình sắp tới, tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ vượt qua những điều kiện khắc nghiệt của biển cả để đến với bạn bè quốc tế, mang theo thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

4 tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

4 tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo, tàu 016 Quang Trung của Việt Nam và 2 tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 628 và 630 của Hải quân Trung Quốc đã lên đường tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 Hải quân Việt Nam Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận