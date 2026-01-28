Tàu hộ vệ săn ngầm 17 tham gia diễn tập đa phương tại Ấn Độ

Thông tin từ Vùng 2 Hải quân cho biết, sáng 28.1, tại quân cảng Lữ đoàn 171, tàu hộ vệ săn ngầm 17 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất phát bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2, làm trưởng đoàn công tác trên tàu hộ vệ săn ngầm 17.

Lãnh đạo Lữ đoàn 171 tặng hoa đoàn công tác trước khi tàu hộ vệ săn ngầm 17 rời quân cảng

ẢNH: ANH THƠ

Theo kế hoạch, đoàn công tác và tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ chào xã giao chính quyền địa phương nơi tàu cập bến và căn cứ Lumut của Hải quân Malaysia, tổ chức tiệc chiêu đãi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nước bạn.

Tại Ấn Độ, tàu hộ vệ săn ngầm 17 và đoàn công tác sẽ tham gia diễn tập hải quân đa phương Milan 2026. Trong hành trình hơn 5.000 hải lý, cán bộ, chiến sĩ trên tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, thao tác làm chủ vũ khí, trang bị, rèn luyện sức bền của cán bộ, thủy thủ.

Thủy thủ tàu hộ vệ săn ngầm 17 làm công tác chuẩn bị rời bến

ẢNH: ANH THƠ

Theo Vùng 2 Hải quân, chuyến đi theo lời mời của Hải quân Malaysia và Hải quân Ấn Độ nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước.

Tàu hộ vệ săn ngầm 17 xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: ANH THƠ

Trong hải trình sắp tới, tàu hộ vệ săn ngầm 17 sẽ vượt qua những điều kiện khắc nghiệt của biển cả để đến với bạn bè quốc tế, mang theo thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.